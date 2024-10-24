Сколько стоит номер автомобиля: как бесплатно узнать в Казахстане

Узнать стоимость любого номера авто в Казахстане можно в различных сервисах или в законе. А желаемого – на сайте "Электронного правительства". Как это сделать бесплатно, узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За автомобильные номера в Казахстане нужно платить госпошлину. При этом в зависимости от "красоты" знака его стоимость может вырасти в сотню раз.

Например, как указано в подпункте 8 пункта статьи 615 Налогового кодекса РК, за выдачу государственного регистрационного номерного знака на автомобиль в Казахстане нужно уплатить государственную пошлину в размере 2,8 месячного расчетного показателя (МРП), что в 2024 году равно 10 337,6 тенге.

Но это касается только "обычных" номеров. Среди казахстанцев также распространена покупка государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса, которые также называют VIP-номерами.

Для них установлены отдельные государственные пошлины.

Сколько стоят VIP-номера в Казахстане

Согласно закону, номера на авто с цифровыми комбинациями 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 стоят 57 МРП, или 210 444 тенге в 2024 году. При этом буквы в знаке должны быть разными.

А если в номере обозначены вышеуказанные цифры совместно с тремя любыми одинаковыми буквами, за него нужно заплатить в два раза больше – 114 МРП, или 420 888 тенге.

К слову, есть цифровые комбинации и подороже: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999. С разными буквами они стоят 137 МРП, или 505 804 тенге. С одинаковыми буквенными значениями – 194 МРП, или 716 248 тенге.

Самые дорогие цифровые комбинации: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777. За них нужно заплатить 228 МРП, или 841 776 тенге. А в сочетании с одинаковыми буквенными значениями – 285 МРП, или 1 052 220 тенге.

Номера на автомобили с одинаковыми буквами, но с "бесплатными" цифровыми комбинациями, то есть не относящимися к вышеперечисленным, также будут стоить 57 МРП, или 210 444 тенге.

Как бесплатно узнать стоимость номера авто

Учитывая заинтересованность в автомобильных номерах повышенного спроса, у некоторых казахстанцев может возникнуть желание узнать стоимость знака, который уже установлен на каком-либо автомобиле, или который хотелось бы приобрести на свою машину.

Это можно сделать, используя данные из Налогового кодекса или бесплатные сервисы, которые используют формулы, основанные на этих данных и актуальных показателях МРП. Один из таких – PDD Numbers. Их алгоритм простой: вбиваешь интересующий номер – появляется его стоимость.

Информация о стоимости автомобильного номера. Снимок экрана: сервис PDD Numbers

Как узнать стоимость желаемого номера авто

А если человек хочет приобрести государственный регистрационный номерной знак повышенного спроса, а прежде – узнать стоимость желаемой VIP-комбинации, то можно сразу воспользоваться соответствующей услугой на портале "Электронного правительства".

После авторизации на странице услуги нужно вбить номер с вышеуказанными цифровыми комбинациями, с тремя одинаковыми буквами или и с тем, и с другим. Номер региона устанавливается автоматически по месту жительства пользователя.

Если номерной знак свободен, то есть возможно его купить и установить на свой автомобиль, то появится стоимость номера в МРП и в тенге на текущий год. Далее останется только выбрать место выдачи знака, оплатить его и подписать заявку.

Покупка автомобильного номера повышенного спроса. Снимок экрана: портал "Электронного правительства"

Напомним, что в прошлом году специализированные ЦОНы Казахстана выдали почти 30 тыс. государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса. Владельцы автотранспорта заплатили за них свыше 10 млрд тенге.