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24.10.2024, 14:03

Казахстанцам начали выдавать жилищные сертификаты в eGov

Новости Казахстана 0 404

Новая услуга появилась на eGov.kz. Теперь казахстанцы смогут получить жилищный сертификат для покрытия части первоначального взноса по ипотечным займам через портал электронного правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Кому полагается жилищный сертификат

"Жилищный сертификат для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам выдается семьям, нуждающимся в жилье и имеющим недостаточный уровень дохода", - говорится на eGov.kz.

Уточняется, что данный сертификат выдается при условии приобретения жилья по ипотечной программе, утвержденной Национальным банком, или государственной программе жилищного строительства. При этом размер и перечень категорий получателей жилищных сертификатов определяются местными исполнительными органами.

"Жилищный сертификат предоставляется как социальная помощь при следующих условиях: у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи (супруг и несовершеннолетние дети) средний доход за последние 6 месяцев не превышает установленный предел от трудовой и/или предпринимательской деятельности; средний доход не учитывает пенсионные отчисления, индивидуальный подоходный налог и другие обязательные отчисления; в рассмотрение включаются дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях, до 23 лет", - отмечается на портале.

Как получить жилищный сертификат

Для получения жилищного сертификата пользователю необходимо:

  • Авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Недвижимость – Жилищные отношения".
  • Выбрать из перечня "Выдача жилищных сертификатов" и заполнить необходимые поля.
  • Подписать заявку с помощью ЭЦП.

Ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете https://kezekte.kz/.

Напомним, ранее депутат Мажилиса Наурыз Сайлаубай предложил изменить условия жилищной программы "9-20-25", снизив не только процентную ставку, но и требования по первоначальному взносу.

Кроме этого, Tengrinews.kz рассказывал, как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке "7-20-25".

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