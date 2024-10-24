Казахстанцам начали выдавать жилищные сертификаты в eGov

Новая услуга появилась на eGov.kz. Теперь казахстанцы смогут получить жилищный сертификат для покрытия части первоначального взноса по ипотечным займам через портал электронного правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Кому полагается жилищный сертификат

"Жилищный сертификат для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам выдается семьям, нуждающимся в жилье и имеющим недостаточный уровень дохода", - говорится на eGov.kz.

Уточняется, что данный сертификат выдается при условии приобретения жилья по ипотечной программе, утвержденной Национальным банком, или государственной программе жилищного строительства. При этом размер и перечень категорий получателей жилищных сертификатов определяются местными исполнительными органами.

"Жилищный сертификат предоставляется как социальная помощь при следующих условиях: у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи (супруг и несовершеннолетние дети) средний доход за последние 6 месяцев не превышает установленный предел от трудовой и/или предпринимательской деятельности; средний доход не учитывает пенсионные отчисления, индивидуальный подоходный налог и другие обязательные отчисления; в рассмотрение включаются дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях, до 23 лет", - отмечается на портале.

Как получить жилищный сертификат

Для получения жилищного сертификата пользователю необходимо:

Авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Недвижимость – Жилищные отношения".

Выбрать из перечня "Выдача жилищных сертификатов" и заполнить необходимые поля.

Подписать заявку с помощью ЭЦП.

Ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете https://kezekte.kz/.

Напомним, ранее депутат Мажилиса Наурыз Сайлаубай предложил изменить условия жилищной программы "9-20-25", снизив не только процентную ставку, но и требования по первоначальному взносу.

Кроме этого, Tengrinews.kz рассказывал, как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке "7-20-25".