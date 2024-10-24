Столб электропередачи установили прямо посреди дороги в Талдыкоргане – видео

В Сети набрало популярность видео, на котором жители Талдыкоргана высмеяли необычное архитектурное решение: электрический столб, установленный прямо посреди гравийной дороги, передает ИА «NewTimes.kz» .

Кадр из видео

Автор видео саркастически назвал это событие «урбанистическим прорывом», а местные водители, сначала шокированные этим «шедевром», вскоре решили, что это, возможно, новый элемент городского дизайна.

Местные жители сразу обратились к акимату с вопросом: как и почему столб оказался на дороге? Соцсети моментально заполнились шутками. Некоторые предположили, что акимат просто увлекся генеральным планом и не заметил ошибки, а другие иронично заявили, что «все идет по плану». Еще один популярный комментарий предлагал столб в качестве новой туристической достопримечательности, которая могла бы попасть в путеводители.

Пресс-служба акимата Талдыкоргана сначала попросила редакцию NT направить официальный запрос для разъяснения ситуации со столбом, установленным посреди дороги. Однако позже был получен комментарий от ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган»: