Казахстанцы начали скупать доллары

Фото: depositphotos.com

Согласно данным Нацбанка, в сентябре объем операций с долларом в обменных пунктах Казахстана по сравнению с августом вырос в 1,5 раза - с 110,6 до 169,5 миллиарда тенге. Самый высокий спрос на американскую валюту был в Шымкенте (52,07 миллиарда тенге, или 30,7 процента) и Алматы (46,5 миллиарда тенге, или 27,4 процента).

При этом отметим, что интерес к рублю среди жителей Казахстана начал падать. В прошедшем месяце стоимость российской валюты, которая была сдана в местные обменники, на 239,3 миллиона тенге превышала объем покупок. Больше всего избавлялись от рублей в Астане (7,1 миллиарда тенге).

При этом объем операций евро в обменных пунктах вырос более чем вдвое, с 1,2 миллиарда до 2,9 миллиарда тенге. Данную валюту больше всего скупали жители Шымкента (1,9 миллиарда тенге, или 64,9 процента).