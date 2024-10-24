Казахстанцы выживают за счет скидок – исследование

Об этом рассказала директор по работе с розничными сетями NielsenIQ Лейла Мусатаева в ходе XX Международного конвента "Мир торговли".

Как она отметила, несмотря на то, что инфляция замедляется, цены на продукты и непродовольственные товары продолжают расти почти на 0,5% каждый месяц.

Опрос среди жителей Казахстана, проведенный в NielsenIQ, показал, что в III квартале основные причины для беспокойства остаются прежними. Это цены, долги и кредиты.

Население также обеспокоено состоянием здоровья, личным благополучием семьи, уровнем цен на товары и услуги, тарифами на комуслуги.

Как отмечают в NielsenIQ, 65% населения уже начали снижать свои расходы. Они экономят на питании вне дома, покупке новой одежды, развлечениях, потреблении газа и электричества.

Помимо этого, доля населения, которая отоваривается на скидках, достигла 78%. Для оставшихся 22% наличие акций не влияет на выбор покупаемой продукции.

В этом году по сравнению с прошлым стало на 34% больше казахстанцев, которые отказались от известных брендов в пользу товаров СТМ (собственная или частная торговая марка) из-за более низкой цены. В основном это касается подгузников, салфеток, бытовой химии.

Из исследования NielsenIQ также стало понятно, что казахстанцы по-прежнему тратят большую часть своего дохода на базовые потребности. Это еда (51%), непродовольственные товары (21%), сервисы и услуги (19%).

Оставшиеся деньги казахстанцы тратят на ремонт и благоустройство жилья (у 29% населения), оплату долгов и кредитов (28%), отпуск (28%), новую одежду (22%), развлечения вне дома (20%), бытовую технику и электронику (16%), медицинские услуги (16%), инвестфонд и акции (12%).

При этом у 17% респондентов вообще нет средств, которые они могли бы потратить на что-то кроме необходимых нужд.

Что касается размера доходов, то 33% казахстанцев получают менее 150 тыс. тенге, 34% – от 150 до 300 тыс. тенге, и лишь 25% – свыше 300 тыс. тенге.

Также в NielsenIQ провели опрос по экономическому положению в Казахстане. Из него видно, что 14% жителей расчитывают на улучшение в ближайшие 12 месяцев. 36% потребителей испытывают затруднения с прогнозом экономической ситуации на ближайший год. Кроме того, 50% опрошенных сохраняют пессимистичный настрой и не предвидят улучшений.

Однако Мусатаева заметила, что в III квартале индекс потребительского оптимизма все же вырос до 114%. Казахстанцы готовы тратить деньги на покупку новых товаров.

NielsenIQ – американская компания, крупнейшая независимая фирма, проводящая маркетинговые измерения в индустрии товаров повседневного спроса, медиаизмерения и исследования потребителей.