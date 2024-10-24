Казахстан поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании "аутрич"/"БРИКС+". Во время выступления Глава государства заявил, что Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото пресс-службы Акорды

"Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Наша страна разделяет обеспокоенность государств - участников БРИКС обострением ситуации на Ближнем Востоке, что привело к огромному количеству человеческих жертв и гуманитарной катастрофе. Совместное устранение коренных причин конфликтов, таких как бедность, неравенство и недостаток образования, на наш взгляд, остается ключевым фактором укрепления международной политической солидарности", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как заявил Президент Казахстана, наша страна поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов.

"Диалоги, заложенные в уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности. Мы высоко оцениваем концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия и сотрудничества", - добавил Президент.

Отметим, что в Казани проходит саммит БРИКС. 23 октября Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

Ранее советник – пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщил, что в адрес Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС. Уали отметил, что эти предложения внимательно рассматриваются Главой государства и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана.

Для справки: БРИКС (BRICS) - объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года.