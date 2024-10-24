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24.10.2024, 17:32

Саммит БРИКС: Токаев рассказал, в чем заинтересован Казахстан

Новости Казахстана 0 498

В ходе пленарного заседания "аутрич"/"БРИКС+" Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в переработке нефти и газа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Мы заинтересованы в продвижении существующих и запуске перспективных проектов в области добычи и переработки нефти и газа, а также критических минералов. Следует также использовать огромный потенциал БРИКС в преодолении последствий изменения климата, таких как дефицит воды, экстремальное повышение температуры и опустынивание", - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также отметил динамичный рост торговли Казахстана со странами объединения, которая в 2023 году составила почти половину внешнеторгового оборота.

"Мы стремимся расширять взаимовыгодное партнерство в таких ключевых секторах, как торговля и инвестиции, IT-технологии, критические минералы, продовольственная безопасность, образование и туризм", - отметил Президент Казахстана.

Отметим, что 23 октября Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

Ранее советник – пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщил, что в адрес Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС. Уали отметил, что эти предложения внимательно рассматриваются Главой государства и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана.

Для справки: БРИКС (BRICS) - объединение девяти государств - Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года.

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