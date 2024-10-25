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24.10.2024, 20:39

Новые “лежачие полицейские“ вызвали вопросы у талдыкорганцев

Новости Казахстана 0 538

Обновление "лежачих полицейских" на улицах Талдыкоргана вызвало негодование среди автомобилистов, передает корреспондент Tengri Auto.

Фото ©️ Tengrinews.kz
Фото ©️ Tengrinews.kz

Летом этого года в областном центре произвели массовый демонтаж искусственных неровностей на автодорогах, так называемых "лежачих полицейских", с установкой новых. Однако талдыкорганцы, в особенности водители автотранспортных средств, приняли эти обновления без особой радости. Недовольство горожан было вызвано тем, что новые "неровности" дорожники не стали укладывать на месте старых, а проложили их рядом.

То есть оставшиеся незалатанные ямы создали дополнительные препятствия и угрозы поломки ходовой части автомашин.

В социальных сетях автомобилисты раскритиковали качество дорожных работ и потребовали от городских властей исправить ситуацию.

"Сделали новые хорошо, но на старых местах такие ямы остались, почему не наказывают тех, кто обслуживает", "Вообще непонятно. Эта яма так просела, что ходовка уже начинает орать на меня", "Ходовка в шоке от решений наших властей", "Да, почти по всему городу такие", "С какой целью сделали эти ямы рядом с "лежачими полицейскими" - непонятно. Бампер задевает", "Надо восстанавливать. Пошли проблемы с ходовкой", "Асфальт закончился, что ли?" - выразили талдыкорганцы свое негодование в комментариях к посту в соцсетях.


Фото Tengrinews.kz

В акимате Талдыкоргана признали недоработку и заверили, что ее устранят в ближайшее время.

"Данная публикация принята во внимание. По городу проведены работы по установке и монтажу ИДН (искусственная дорожная неровность), после проведения которых были запланированы работы по устранению и ремонту асфальтобетонного покрытия (на разрушенных участках, демонтированных ИДН). Начало проведения восстановительных работ ожидается с улучшением погодных условий для дорожных работ", - сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талдыкоргана.

Между тем в регионе с приходом осени наблюдается похолодание и ухудшение погоды. Останутся ли незалатанные ямы ждать весеннего потепления, пока неизвестно.

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