Казахстан празднует День Республики

25 октября в Казахстане отмечают национальный праздник - День Республики. Подробнее об этой дате - в материале Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

День Республики - единственный национальный праздник в Казахстане. Его история берет начало в 1990 году, когда Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Декларация провозгласила суверенитет республики и декларировала политико-правовые основы Казахстана как независимого государства.

Спустя пять лет, в 1995 году, День Республики был провозглашен национальным праздником. В 2001 году он стал государственным праздником. В 2009 году его исключили из списка государственных. В 2022 году Президент Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника.

День, в который была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана, Глава государства назвал первым шагом Казахстана на пути к независимости.

День Республики является в Казахстане выходным днем. В этом году он выпадает на пятницу. Поэтому казахстанцев ждут длинные выходные.