Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото пресс-службы Акорды

Ниже приведен полный текст поздравления.

"От всей души поздравляю вас с Днем Республики!

Этот величественный праздник – олицетворение суверенитета Казахстана, символ возрождения нашей многовековой государственности.

День Республики способствует укреплению общенациональной идентичности, объединяя всех граждан вокруг наших фундаментальных ценностей.

Благодаря сплоченности и солидарности мы преодолеваем самые сложные вызовы и претворяем в жизнь масштабные преобразования. Надежной опорой и главной движущей силой проводимых реформ выступают закон и порядок в обществе, трудолюбие и профессионализм граждан. Мы уверенно смотрим вперед и во благо будущих поколений шаг за шагом строим Справедливый Казахстан.

Какой будет наша страна завтра, зависит от каждого из нас! Уверен, все наши граждане глубоко осознают эту большую ответственность и внесут свой вклад в укрепление нашей государственности.

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и больших свершений!"