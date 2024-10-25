18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.11
523.82
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
25.10.2024, 08:15

Казахстанцы будут отдавать предпочтение нескольким банкам вместо одного – S&P

Новости Казахстана 0 291

В будущем казахстанцы вместо выбора одного конкретного банка будут обращаться сразу к нескольким организациям, с наличием возможности легкого перехода от одной к другой. Такое мнение выразили аналитики международного агентства S&P Global Ratings в обзоре о цифровизации в розничном банкинге в Центральной Азии и на Кавказе, передает kursiv.media

Фото: shutterstock
Фото: shutterstock

Также S&P прогнозирует, что из-за растущего спроса со стороны технически подкованного населения банкам придется быстрее внедрять цифровые технологии и постоянно совершенствовать свои продукты и услуги. Около 64% карточных транзакций приходится на Алматы, Астану и Шымкент, где живет всего четверть трудоспособного населения.

«Большая часть городского населения Казахстана готова применять новые финансовые технологии, адаптированные под их повседневные финансовые потребности. Около 88% населения хорошо разбираются в технологиях, используют банковские карты вместо наличных платежей, а также услуги интернет и мобильного банкинга. Этот сегмент населения также тесно связан с основной долей потребителей розничных банковских услуг», – говорится в обзоре международного агентства.

S&P называет молодых казахстанцев более открытыми для цифровых решений на банковском рынке по сравнению с предыдущими поколениями. В то же время из-за большого количества людей с низкими доходами (75% населения зарабатывает в среднем не более 237 тыс. тенге) сдерживается общий уровень проникновения банковских услуг и спрос на цифровые инновации.

Зачем нужна цифровизация казахстанским банкам

S&P высоко оценивает цифровизацию банковского рынка в Казахстане. По мнению аналитиков, он быстрее других сфер адаптируется к новым технологиям и имеет высококвалифицированных IT-специалистов. Также цифровизации банков способствует высокая скорость интернета и его растущее проникновение. Аналитики указывают, что универсальная модель, «превосходные инвестиционные возможности» и внедрение новых платформ помогает большинству банков сохранять доминирующее положение на рынке. По прогнозам агентства, в ближайшие три года расходы казахстанских банков на IT вырастут с текущих 8–10% до 15–17%.

«За последние десять лет банковская отрасль Казахстана, и особенно крупнейшие игроки, вкладывали значительные средства в цифровизацию. Это было главным образом обусловлено предпочтениями клиентов, сильным IT-сектором и жесткой конкуренцией. Однако возрос риск, связанный с цифровизацией, в работе технологий или инфраструктуры, что требует дополнительных значительных инвестиций в IT, защиту данных и развитие инфраструктуры», – считают аналитики.

В настоящее время казахстанским банкам выгодна цифровизация и инвестиции в финтех, отмечают аналитики S&P. Они связывают это с относительно неразвитым рынком венчурного капитала, высокими барьерами для входа и строгим регулированием в финсекторе. С другой стороны, чрезмерное регулирование в значительной степени ограничивает доступ на рынок для новых участников с абсолютно инновационными бизнес-моделями.

Доминирующее положение двух крупнейших банков – Halyk и Kaspi – может быть преимуществом для розничных банков, но препятствием для финтех-компаний. Однако S&P указывает, что с этими финорганизациями вряд ли кто-то сможет конкурировать, поскольку они были в числе первых, кто начал предпринимать шаги в области цифровизации и инноваций.

Как банки в ЦА и на Кавказе будут взаимодействовать с финтех-компаниями

Похожую ситуацию S&P прогнозирует во всем регионе Центральной Азии и Кавказа. Аналитики ожидают, что лидеры в области цифровых технологий укрепят свои позиции на рынке, в то время как отставание других банков будет усиливаться. Они также отмечают быстрое развитие технологий, повышение доступности и расширение доступа к интернету. Среди рисков, с которыми могут столкнуться центральноазиатские и кавказские банки, – усиление контроля над интернет-услугами, кибербезопасность, регуляторика и политическая напряженность.

В банковских секторах Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана и Узбекистана крупнейшие банки занимают устойчивые позиции, на которые в краткосрочной перспективе вряд ли смогут посягать банки меньшего размера или финтех-компании. В свою очередь, более жесткая конкуренция в сфере цифровых платежей сподвигнет крупные кредитные организации ЦА и Кавказа к дальнейшим покупкам финтех-компаний. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!