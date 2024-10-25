Казахстанцы будут отдавать предпочтение нескольким банкам вместо одного – S&P

В будущем казахстанцы вместо выбора одного конкретного банка будут обращаться сразу к нескольким организациям, с наличием возможности легкого перехода от одной к другой. Такое мнение выразили аналитики международного агентства S&P Global Ratings в обзоре о цифровизации в розничном банкинге в Центральной Азии и на Кавказе, передает kursiv.media

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Также S&P прогнозирует, что из-за растущего спроса со стороны технически подкованного населения банкам придется быстрее внедрять цифровые технологии и постоянно совершенствовать свои продукты и услуги. Около 64% карточных транзакций приходится на Алматы, Астану и Шымкент, где живет всего четверть трудоспособного населения.

«Большая часть городского населения Казахстана готова применять новые финансовые технологии, адаптированные под их повседневные финансовые потребности. Около 88% населения хорошо разбираются в технологиях, используют банковские карты вместо наличных платежей, а также услуги интернет и мобильного банкинга. Этот сегмент населения также тесно связан с основной долей потребителей розничных банковских услуг», – говорится в обзоре международного агентства.

S&P называет молодых казахстанцев более открытыми для цифровых решений на банковском рынке по сравнению с предыдущими поколениями. В то же время из-за большого количества людей с низкими доходами (75% населения зарабатывает в среднем не более 237 тыс. тенге) сдерживается общий уровень проникновения банковских услуг и спрос на цифровые инновации.

Зачем нужна цифровизация казахстанским банкам

S&P высоко оценивает цифровизацию банковского рынка в Казахстане. По мнению аналитиков, он быстрее других сфер адаптируется к новым технологиям и имеет высококвалифицированных IT-специалистов. Также цифровизации банков способствует высокая скорость интернета и его растущее проникновение. Аналитики указывают, что универсальная модель, «превосходные инвестиционные возможности» и внедрение новых платформ помогает большинству банков сохранять доминирующее положение на рынке. По прогнозам агентства, в ближайшие три года расходы казахстанских банков на IT вырастут с текущих 8–10% до 15–17%.

«За последние десять лет банковская отрасль Казахстана, и особенно крупнейшие игроки, вкладывали значительные средства в цифровизацию. Это было главным образом обусловлено предпочтениями клиентов, сильным IT-сектором и жесткой конкуренцией. Однако возрос риск, связанный с цифровизацией, в работе технологий или инфраструктуры, что требует дополнительных значительных инвестиций в IT, защиту данных и развитие инфраструктуры», – считают аналитики.

В настоящее время казахстанским банкам выгодна цифровизация и инвестиции в финтех, отмечают аналитики S&P. Они связывают это с относительно неразвитым рынком венчурного капитала, высокими барьерами для входа и строгим регулированием в финсекторе. С другой стороны, чрезмерное регулирование в значительной степени ограничивает доступ на рынок для новых участников с абсолютно инновационными бизнес-моделями.

Доминирующее положение двух крупнейших банков – Halyk и Kaspi – может быть преимуществом для розничных банков, но препятствием для финтех-компаний. Однако S&P указывает, что с этими финорганизациями вряд ли кто-то сможет конкурировать, поскольку они были в числе первых, кто начал предпринимать шаги в области цифровизации и инноваций.

Как банки в ЦА и на Кавказе будут взаимодействовать с финтех-компаниями

Похожую ситуацию S&P прогнозирует во всем регионе Центральной Азии и Кавказа. Аналитики ожидают, что лидеры в области цифровых технологий укрепят свои позиции на рынке, в то время как отставание других банков будет усиливаться. Они также отмечают быстрое развитие технологий, повышение доступности и расширение доступа к интернету. Среди рисков, с которыми могут столкнуться центральноазиатские и кавказские банки, – усиление контроля над интернет-услугами, кибербезопасность, регуляторика и политическая напряженность.

В банковских секторах Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана и Узбекистана крупнейшие банки занимают устойчивые позиции, на которые в краткосрочной перспективе вряд ли смогут посягать банки меньшего размера или финтех-компании. В свою очередь, более жесткая конкуренция в сфере цифровых платежей сподвигнет крупные кредитные организации ЦА и Кавказа к дальнейшим покупкам финтех-компаний.