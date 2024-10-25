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25.10.2024, 08:50

Каникулы начались у школьников в Казахстане: календарь

Новости Казахстана 0 341

С сегодняшнего дня большинство школьников Казахстана ушли на осенние каникулы. Благодаря празднованию Дня Республики каникулы стали на три дня дольше, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Первая четверть длится восемь учебных недель. Осенние каникулы продлятся семь дней - с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно. Фактически дети начнут отдыхать уже сегодня, с 25 октября, так как 25 октября в Казахстане отмечается День Республики, а 26-27 выпадают на субботу-воскресенье. Так что в общем каникулы у школьников продлятся 10 дней.

Вторая четверть продлится восемь учебных недель, зимние каникулы - 10 дней, с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

В первых классах введут дополнительные каникулы длительностью 7 дней, с 3 по 9 февраля 2025 года включительно.

Третья, самая длинная четверть продлится 10 учебных недель, весенние каникулы - 11 дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.

Четвертая четверть - восемь учебных недель.

По плану выпускные экзамены для учащихся 9-10-х классов пройдут с 29 мая по 9 июня, экзамены для учащихся 11-12-х классов - с 30 мая по 12 июня.

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