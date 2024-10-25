Каникулы начались у школьников в Казахстане: календарь

С сегодняшнего дня большинство школьников Казахстана ушли на осенние каникулы. Благодаря празднованию Дня Республики каникулы стали на три дня дольше, передает Tengrinews.kz.
Первая четверть длится восемь учебных недель. Осенние каникулы продлятся семь дней - с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно. Фактически дети начнут отдыхать уже сегодня, с 25 октября, так как 25 октября в Казахстане отмечается День Республики, а 26-27 выпадают на субботу-воскресенье. Так что в общем каникулы у школьников продлятся 10 дней.
Вторая четверть продлится восемь учебных недель, зимние каникулы - 10 дней, с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.
В первых классах введут дополнительные каникулы длительностью 7 дней, с 3 по 9 февраля 2025 года включительно.
Третья, самая длинная четверть продлится 10 учебных недель, весенние каникулы - 11 дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.
Четвертая четверть - восемь учебных недель.
По плану выпускные экзамены для учащихся 9-10-х классов пройдут с 29 мая по 9 июня, экзамены для учащихся 11-12-х классов - с 30 мая по 12 июня.
Комментарии0 комментарий(ев)