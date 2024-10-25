Сбежавшего из ИВС Талгара подозреваемого в изнасиловании задержали

Мужчину, совершившего побег из изолятора временного содержания Талгара 21 октября, задержали на окраине села Теренкара. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Алматинской области, передает Tengrinews.kz .

Фото: ДП Алматинской области

Как сообщили в полиции, беглеца задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий.

"С самого начала розыскных мероприятий были мобилизованы все силы полиции, а также активное содействие оказывали отряды добровольцев из числа общественных помощников, волонтеров и жителей области", - сообщили в полиции области.

Подозреваемый водворен в ИВС. Ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи.

В полиции выразили благодарность всем, кто оказал содействие в поисках.

Напомним, в связи с побегом подозреваемого из ИВС в Алматинской области были выставлены блок-посты. Позже стали известны подробности о сбежавшем.

Полиция Алматинской области обратилась к казахстанцам с просьбой сообщить в полицию любую информацию о беглеце.