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25.10.2024, 09:12

В России ожидается резкое подорожание авто: как это скажется на Казахстане

Новости Казахстана 0 392

С января 2025 года в России ожидается резкий подъем цен на автомобили. Об этом сообщают Российские СМИ. Как это может отразиться на казахстанском авторынке, рассказывает Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как пишет "Парламентская газета", с января 2025 года стоимость российских автомобилей может увеличиться минимум на 70 тысяч рублей (350 246 тенге). Это связано с возвращением ряда требований техрегламента.

Эксперты отмечают, что возврат к более строгим требованиям техрегламента приведет к увеличению себестоимости производства автомобилей. Это, в свою очередь, станет причиной повышения цен на конечную продукцию для потребителей.

Как это скажется на казахстанском авторынке?

По словам автоэксперта и по совместительству продюсера Kolesa.kz Евгения Кубекова, данные изменения на российском авторынке не должны повлиять на Казахстан.

"В России вступают новые ставки по утильсбору, в связи с этим российские автомобили начали дорожать внутри их авторынка с конца этого года. Казахстанский авторынок данный рост цен никак не коснется, так как у нас имеются свои ставки и большинство продающихся на нашем рынке автомобилей произведено в Казахстане. По моим прогнозам, спадет интерес на покупку наших автомобилей для дальнейшей продажи в России", - объяснил продюсер Kolesa.kz Евгений Кубеков.

Ранее мы рассказывали, что 19-летний алматинский лихач накатал штрафов на 7 миллионов тенге. 19-летний водитель наездил штрафов на 7 миллионов тенге в Алматы.

Неугомонного нарушителя задержали на проспекте Достык. Им оказался 19-летний парень, который успел нарушить ПДД 195 раз.

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