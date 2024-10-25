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25.10.2024, 10:04

180 млн тенге взыскали с жительницы ЗКО

Новости Казахстана 0 354

В ЗКО в суде доказали вину организатора финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical, причинившей ущерб более 180 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Иллюстративное фото: SimpleImages / Getty Images
Иллюстративное фото: SimpleImages / Getty Images
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, уроженка Чингирлауского района ЗКО с сентября 2022 по апрель 2023 года участвовала в финансовой пирамиде Chia Tai Pharmaceutical и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении.

"Под видом легального инвестирования в фармацевтический завод она незаконно привлекала денежные средства вкладчиков, обещая высокие доходы от деятельности предприятия. В результате ее преступной деятельности 185 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 180 млн тенге", - пояснили в прокуратуре ЗКО.

С учетом принципиальной позиции государственного обвинителя прокуратуры Бурлинского района была полностью доказана вина подсудимой в части создания и руководства финансовой пирамидой, а также легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.2 ч.3 ст.217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) и п.3 ч.2 ст.218 УК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем).

По совокупности уголовных правонарушений женщине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 5 лет.

"Причиненный ущерб в размере свыше 180 млн тенге полностью взыскан в пользу потерпевших", - уточнили в надзорном органе.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Дело финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical

Напомним, в апреле прошлого года сообщалось, что в Алматы начали досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing.

В АФМ тогда заявили, что компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Были задержаны и водворены в ИВС два активных лидера организации.

Позже стало известно, что в Казахстане расследуют 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды Chia Tai Tianqing. Сумма ущерба составила более 7 млрд тенге. Предположительно, организатором является гражданин Китая, который покинул территорию нашей страны.

В ноябре прошлого года в АФМ сообщили, что главу подразделения Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical арестовали в ВКО.

Также было объявлено, что дело в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical в трех областях Казахстана завершили и направили в суд.

Тогда же стало известно об окончании досудебного расследования в отношении руководства столичного структурного подразделения ТОО Chia Tai Tianqing Pharmaceutical. В АФМ уточнили, что общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тенге.

В декабре прошлого года столичный суд приговорил руководителя структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical к шести годам лишения свободы.

Весной этого года жительницу Кокшетау обвинили в создании филиала финпирамиды Chia Tai Tianging, жертвами которой стали жители четырех областей, вложившие 300 млн тенге.

В сентябре 2024 года в Астане еще одному руководителю филиала финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical вынесли приговор.

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