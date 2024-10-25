Казахская идентичность: что мы празднуем в День Республики

Историк рассказал о том, как принималась Декларация о суверенитете Казахстана и почему этот шаг такой же значимый, как обретение независимости страной, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Этот материал подготовлен в рамках спецпроекта ко Дню Республики под названием "Как менялась жизнь казахстанцев", где мы предлагаем окунуться в историю ключевых событий страны и вспомнить интересные моменты.

О событиях, предопределивших появление Дня Республики, подписание Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР и возрождение казахской культуры и национального достоинства, сообщил историк, заместитель генерального директора Института истории и этнологии имени Чокана Валиханова Ержан Торайгыров.

Как появилась Декларация о суверенитете Казахстана

По данным Ержана Торайгырова, принятие Казахстаном (в те годы Казахской ССР) Декларации о государственном суверенитете происходило поэтапно. С конца 80-х годов уже начался "парад суверенитетов", когда союзные республики поочередно провозглашали о своей независимости. Первыми подобные декларации приняли Эстония в 1988 году и Литва в 1989 году. При этом, по словам историка, большинство республик, за исключением как раз будущих прибалтийских стран, на тот момент не ставили вопрос о полном выходе из Союза. Они хотели расширить свои права и автономии в рамках новой потенциальной федерации.

Принятие нового союзного договора должно было привести к значительной трансформации СССР как федерального государства. В этом особенно были заинтересованы республики, которые не хотели выходить из состава Союза, надеясь на кардинальные изменения в его устройстве. В их числе был и Казахстан.

Процесс разработки и принятия декларации

Как подчеркнул историк, Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР разрабатывалась в течение несколько месяцев в условиях нарастающего кризиса в Советском Союзе и была принята 25 октября 1990 года Верховным Советом Казахской ССР. Документ провозглашал самостоятельность республики в определении своей внутренней и внешней политики.

Над декларацией работала группа депутатов Верховного Совета Казахской ССР, а также эксперты в области права и политики. В период подготовки документа было разработано два варианта. Основной проект разрабатывался группой депутатов под руководством академика Салыка Зиманова. Другой проект, называвшийся альтернативным, был предложен общественным объединением "Демократический Казахстан".

"Оба проекта ставили целью обеспечение суверенитета Казахстана в рамках Союза ССР. Однако авторы альтернативного документа выступали против включения в текст положений о праве нации на самоопределение, возрождении казахской культуры и национального достоинства, а также придании казахскому языку статуса государственного. Вопросы, касающиеся казахской национальной идентичности, вызвали серьезные разногласия между двумя группами. Положения принятой декларации в большей степени несли идеологическую, чем нормативную нагрузку. Они должны были устранить растерянность общества перед необходимостью сделать исторический выбор своего общественно-политического и социально-экономического пути развития", - отметил Ержан Торайгыров.



Источник фото: Архив Президента

По его информации, в статье 2 документа указывалось, что одной из главных задач государственной политики республики является "возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка и укрепление национального достоинства казахского народа и других народов, проживающих в Казахстане". В документе подчеркивалось, что "граждане республики всех национальностей составляют народ Казахстана и являются единственным источником суверенитета и государственной власти". Была и статья, касающаяся поддержки казахов, проживающих за рубежом. В статье 12 говорилось: "Казахская ССР проявляет заботу об удовлетворении национально-культурных, духовных и языковых потребностей казахов, проживающих за пределами республики".

В итоге противостояние депутатов, выступавших за различные варианты Декларации о суверенитете, завершилось на заседании комиссии Верховного Совета 16 октября 1990 года, где произошли обобщения предложений и корректировки проекта Декларации о суверенитете.



Копия Декларации о суверенитете. Источник: Архив Президента

Далее 25 октября состоялось шестичасовое обсуждение и голосование за документ в парламенте республики. Из 350 депутатов Верховного Совета Казахстана только 71 проголосовал против принятия декларации.

"Противники Декларации о государственном суверенитете не соглашались с тем, что смысл этого важного политического акта, помимо прочего, состоял в признании исторической роли государствообразующего этноса – казахов, стоявших у истоков государства, объединившего под своей юрисдикцией не только казахов, но и представителей других наций, вольно или невольно оказавшихся в разные периоды на территории Казахстана", - отметил историк.

Основные положения декларации

Принятие декларации стало отправной точкой для активного формирования новых государственных структур и институтов власти, что позволило Казахстану укрепить свои позиции на пути к полному суверенитету. Существенные изменения произошли в экономической и политической сферах, что подготовило страну к обретению независимости в декабре 1991 года.

В тот период была решена ключевая идеологическая задача - эволюционное преобразование политического сознания. Это подтверждается тем, что в Казахстане удалось избежать острых социальных конфликтов и кровавых столкновений, которые происходили в ряде других союзных республик.

Принятие декларации стало началом реального осуществления Казахстаном своего государственного суверенитета. В рамках СССР республика имела суверенитет лишь формально, но фактически не могла быть полноценным субъектом международного права.

Хотя в декларации предусматривалась возможность участия Казахстана в обновленной федерации, она все же подчеркивала историческую государственность республики, напоминала о ее многовековой истории, утверждала принцип территориальной целостности и провозглашала систему разделения властей основополагающим элементом функционирования республики как демократического и правового государства.

Когда стало ясно, что СССР не удастся сохранить, после подписания соглашения между Беларусью, Россией и Украиной о прекращении существования Союза, Казахстану пришлось адаптироваться к ситуации и стать полноправным независимым государством. Это было закреплено 16 декабря 1991 года с принятием Конституционного закона "О государственной независимости Республики Казахстан".

Возвращение Дня Республики

Ержан Торайгыров отметил, что 18 октября 1995 года указом президента 25 октября было объявлено национальным праздником Казахстана – Днем Республики и это стало первым шагом страны к независимости и становлению на международной арене как суверенного государства.

"Напомню, что праздник был отменен 22 апреля 2009 года, а его возвращение было связано с инициативой Президента Токаева, который 16 июня 2022 года на Национальном курултае предложил вновь отмечать 25 октября День Республики как национальный праздник, а 29 сентября были внесены соответствующие изменения в законодательные акты. В наши дни возвращение праздника подчеркивает важность осмысления исторических процессов и стремления к суверенитету. После временного упразднения восстановление Дня Республики отражает желание общества и государства подчеркнуть значимость начала пути к независимости, начиная с декларации 1990 года. Таким образом, праздник стал символом единства и независимости", - добавил историк.

По мнению замдиректора Института истории и этнологии имени Чокана Валиханова Ержана Торайгырова, День Республики важно отмечать наряду с Днем независимости. Оба праздника имеют первостепенное значение для осознания исторической значимости этого периода, и их совместное празднование подчеркивает весь процесс становления Казахстана как независимого государства.