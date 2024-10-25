Условия проезда через границу изменят в Казахстане

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Как сообщили в комитете госдоходов, нововведение касается пункта пропуска "Нур жолы - Хоргос". Система будет использовать биометрическую идентификацию, сравнивая лицо пользователя с фотографией в его документах. Это позволит сократить возможности для посредников, создающих необоснованный дефицит мест в электронной очереди ради личной выгоды.

Также введена цифровая "доверенность" для уполномоченных перевозчиками посредников. Владельцы и балансодержатели транспортных средств смогут вносить данные о доверенных посредниках, которые затем смогут бронировать очередь самостоятельно. В случае если пользователь более 10 раз в месяц отзовет бронь или не явится на пункт пропуска, система автоматически спишет с его счета 100 МРП.

"Система выявила около 1,5 тысячи транспортных средств, которые не явились в пункт пропуска или отозвали бронь более трех раз за последний месяц. Порог установлен в 10 случаях, но если окажется, что нарушители - одни и те же владельцы, порог может быть снижен", - отметил представитель комитета.

Также обсуждается интеграция с Единой базой данных по страхованию (ЕСБД), чтобы система могла видеть, кто имеет доверенность на управление транспортным средством. Это исключит бронирование очереди неуполномоченными посредниками.