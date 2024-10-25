Нутрициолог перечислила самые полезные продукты казахской кухни

Фото ©️ Tengrinews.kz/Турар Казангапов

По словам нутрициолога, кисломолочную продукцию казахов необходимо выделить в отдельную категорию полезных продуктов.

"Почти вся национальная кисломолочная продукция шикарна по набору полезных свойств и имеет мало противопоказаний", - отмечает специалист.

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Например, кумыс, говорит нутрициолог, отличный ферментированный напиток, который способствует оздоровлению кишечника, также он содержат внушительный список полезных и необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.

"В одном литре кумыса содержится столько же витамина С, сколько в 1,5 килограммах апельсинов. Также в нем большое содержание витамина А и витаминов группы В, которые оказывают благоприятное действие на иммунитет и нервную систему. Из минеральных элементов он содержит кальций, железо, медь. Белок кумыса усваивается почти на 90 процентов, это очень важно, так как наше население не добирает суточную норму по животному белку. Также в кумысе содержатся антибиотические вещества, которые подавляют рост туберкулезной палочки", - сказала она.

Нутрициолог отмечает, что кумыс, если он не является постоянной частью рациона с детства, - это тот напиток, к употреблению которого организм нужно подготовить, во избежание неприятных последствий в виде вздутия живота и диареи.

"Есть специальная схема, как вводить кумыс в рацион: начинать нужно с 50 миллилитров в день, ежедневно понемногу увеличивая дозу и доводя ее до стакана. Так организм привыкает к кумысу", - объясняет Ушанская.

Еще один незаменимый в рационе напиток – это саумал – свежевыдоенное кобылье молоко.

"Этот напиток обладает отличными восстанавливающими свойствами, подходит для истощенных больных, в период реабилитации после болезней, простуд, хорошо помогает улучшить показатели крови после химиотерапии. Саумал содержит мелкодисперсный белок, который не дает нагрузку на почки и ЖКТ", - говорит нутрициолог.

Шубат, отмечает специалист, тоже полезен, но в отличие от других напитков, более жирнее, поэтому в больших количествах не рекомендуется людям с проблемами избыточного веса, желчевыводящей системы, при панкреатите.

Курт, по словам Елены Ушанской, - этот кладезь кальция и белка.

"Слабосоленый курт может быть рекомендован беременным, так как помогает облегчить симптомы токсикоза. Он благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, что было доказано исследованиями. Высокое содержание в нем кальция благоприятно сказывается на здоровье костей и зубов", - рассказала нутрициолог.

Мясо, крупы и традиционные блюда

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Казахская национальная кухня состоит в основном из сытных мясных блюд и насколько такая еда полезна, в первую очередь, зависит от того, какое мясо используется для ее приготовления.

"В казахской кухне преобладает конина и баранина. В баранине много насыщенных жиров и если питаться ей регулярно – это может привести к изменению липидного профиля крови, из-за чего может развиться атеросклероз, жировой гепатоз, ожирение, подагра. Поэтому есть баранину чаще одного-двух раз в неделю не рекомендуется", - говорит нутрициолог.

Конина, по словам специалиста, наоборот, относится к более диетическому мясу.

"Жир конины содержит полиненасыщенные жиры, которые близки по структуре к растительным маслам и поэтому даже сердечникам и людям с ожирением мы можем рекомендовать есть мясо конины и казы. Не в больших количествах, конечно, но можно", - сказала Елена Ушанская.

А вот мясо в сочетании с тестом, как, например, бешбармак, отнести к здоровым и полезным блюдам нельзя и такой едой лучше не злоупотреблять.

"Мясо в сочетании с тестом увеличивает калорийность блюда во много раз. Если такое питание будет регулярным, то очевидно будет перебор по жирам и углеводам, что неизбежно приведет к набору веса и проблемам с ним связанным. Поэтому такие блюда лучше есть не чаще одного раза в одну-две недели и совмещать со свежими овощами и зеленью", - поясняет нутрициолог.

Еще один источник полезных компонентов для организма в казахской кухне – это крупы и изделия из них.