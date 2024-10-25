«Блюдо культовое, но я не проникся»: российский блогер раскритиковал бешбармак

Повар-блогер Сергей Кагилев рассказал о своем опыте приготовления бешбармака, передает «Голос народа».
Парень сам готовил блюдо и охарактеризовал его как бесхитростное.
«У меня, честно говоря, сложилось неоднозначное впечатление. С одной стороны, оно [блюдо] вкусное, да, но с другой — абсолютно бесхитростное. В нем нет каких-то пикантных, необычных ноток, это просто хороший бульон, вареное мясо и пластинки теста», — говорит блогер.
Он также отметил, что, так как бешбармак готовится из говядины, это далеко не бюджетное блюдо.
«С одной стороны, оно несложное: мясо закинул вариться на 3 часа и забыл, но с другой стороны — тесто. И чтобы его замесить и раскатать, это довольно энергозатратно», — считает Кагилев.
В конце повар оценил вкус бешбармака. Он назвал национальное блюдо культовым, но не проникся им.
«Бывает и такое: вроде блюдо вкусное, я бы даже сказал культовое, но что-то вот я не проникся. Наверное, мне нужно сделать как с том-ямом и попробовать в каком-нибудь хорошем заведении», — резюмирует Сергей.
Комментаторы сразу сообщили повару, что хороший бешбармак готовится из конины с добавлением казы.
Вскоре он добавил описание к посту о том, что у блюда много тонкостей.
«Я почитал комментарии под роликом и понял, что у этого блюда очень много тонкостей, о которых я не услышал ни в одном из видео, которые посмотрел перед приготовлением. Получается, что я приготовил бешбармак на скорую руку, если его вообще можно так назвать».
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