«Блюдо культовое, но я не проникся»: российский блогер раскритиковал бешбармак

Фото: Голос народа

Парень сам готовил блюдо и охарактеризовал его как бесхитростное.

«У меня, честно говоря, сложилось неоднозначное впечатление. С одной стороны, оно [блюдо] вкусное, да, но с другой — абсолютно бесхитростное. В нем нет каких-то пикантных, необычных ноток, это просто хороший бульон, вареное мясо и пластинки теста», — говорит блогер.

Он также отметил, что, так как бешбармак готовится из говядины, это далеко не бюджетное блюдо.

«С одной стороны, оно несложное: мясо закинул вариться на 3 часа и забыл, но с другой стороны — тесто. И чтобы его замесить и раскатать, это довольно энергозатратно», — считает Кагилев.

В конце повар оценил вкус бешбармака. Он назвал национальное блюдо культовым, но не проникся им.

«Бывает и такое: вроде блюдо вкусное, я бы даже сказал культовое, но что-то вот я не проникся. Наверное, мне нужно сделать как с том-ямом и попробовать в каком-нибудь хорошем заведении», — резюмирует Сергей.

Комментаторы сразу сообщили повару, что хороший бешбармак готовится из конины с добавлением казы.

Вскоре он добавил описание к посту о том, что у блюда много тонкостей.