18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.11
523.82
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
25.10.2024, 14:46

«Блюдо культовое, но я не проникся»: российский блогер раскритиковал бешбармак

Новости Казахстана 0 464

Повар-блогер Сергей Кагилев рассказал о своем опыте приготовления бешбармака, передает «Голос народа».

Фото: Голос народа
Фото: Голос народа

Парень сам готовил блюдо и охарактеризовал его как бесхитростное.

«У меня, честно говоря, сложилось неоднозначное впечатление. С одной стороны, оно [блюдо] вкусное, да, но с другой — абсолютно бесхитростное. В нем нет каких-то пикантных, необычных ноток, это просто хороший бульон, вареное мясо и пластинки теста», — говорит блогер.

Он также отметил, что, так как бешбармак готовится из говядины, это далеко не бюджетное блюдо.

«С одной стороны, оно несложное: мясо закинул вариться на 3 часа и забыл, но с другой стороны — тесто. И чтобы его замесить и раскатать, это довольно энергозатратно», — считает Кагилев.

В конце повар оценил вкус бешбармака. Он назвал национальное блюдо культовым, но не проникся им.

«Бывает и такое: вроде блюдо вкусное, я бы даже сказал культовое, но что-то вот я не проникся. Наверное, мне нужно сделать как с том-ямом и попробовать в каком-нибудь хорошем заведении», — резюмирует Сергей.

Комментаторы сразу сообщили повару, что хороший бешбармак готовится из конины с добавлением казы.

Вскоре он добавил описание к посту о том, что у блюда много тонкостей.

«Я почитал комментарии под роликом и понял, что у этого блюда очень много тонкостей, о которых я не услышал ни в одном из видео, которые посмотрел перед приготовлением. Получается, что я приготовил бешбармак на скорую руку, если его вообще можно так назвать».

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!