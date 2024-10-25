Казахстанцам станут доступны новые авиарейсы в популярные туристические страны

Фото: Голос народа

Вьетнамская авиакомпания «Vietjet Air» с осенне-зимней навигации 2024-2025гг. планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Фукуок (виза для въезда во Вьетнам не требуется) – Астана с частотой 2 рейса в неделю (среда и суббота) на воздушных судах типа А-330.

А казахстанская авиакомпания «SCAT» запускает прямые пассажирские рейсы в Камбоджу (визу на 30 дней за $20 можно получить при пересечении границы) по маршрутам Астана – Сиануквиль и Алматы – Сиануквиль. Первый вылет из Астаны состоялся 24 октября, и из Алматы планируется вылет 29 октября. Рейсы будут выполняться на чартерной основе на типе ВС Боинг-757/737 MAX.