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25.10.2024, 16:12

“В нежелании Казахстана вступать в БРИКС нет ничего антироссийского“ - эксперт

Новости Казахстана 0 418

Депутат Мажилиса и политический обозреватель Никита Шаталов прокомментировал отказ Казахстана вступать в БРИКС, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В своем Telegram-канале Шаталову опубликовал пост по итогам прошедшего саммита БРИКС, где выступал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства заявил, что Казахстан настроен на совместную активную работу в формате БРИКС.

"При этом наш отказ вступать в БРИКС был воспринят в российском информационном поле слишком болезненно. В самом нежелании вступать в организацию нет ничего антироссийского. Она изначально задумывалась как форум государств, которые могут составлять в будущем основу мирового экономического роста. Туда вошли государства, превосходящие нас и демографически, и общим размером экономики. Теперь организация расширяется за счет государств Южной Америки и Африки. И это направление внешней политики для нас, мягко говоря, не приоритетное – географическая удаленность и отсутствие связности по морским путям делают свое дело", - считает мажилисмен.

Он отметил, что у Казахстана есть форматы ШОС и ЕАЭС, в которых страна на постоянной основе взаимодействует с ближайшими партнерами через секретариаты и комиссии, может задавать повестку и вопросы, касаюшиеся непосредственно интересов Большой Евразии как в экономике, так и в сфере безопасности.

"Казахстан при этом ни в коем случае не будет отказываться от взаимодействия с БРИКС и будет поддерживать активности, которые будут соответствовать нашим национальным интересам и помогут поддерживать взаимоотношения с нашими стратегическими партнерами", - написал политический обозреватель.

Ранее советник – пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщил, что в адрес Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС. Уали отметил, что эти предложения внимательно рассматриваются Главой государства и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана.

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