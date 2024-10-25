Российская студентка "позаимствовала" дипломную работу у казахстанского выпускника

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Ее желание понятно, дойти до выпуска и не получить диплом, девушка требовала признать незаконным приказ об отчислении. Как следует из материалов дела, студентка училась на специальности "информационные системы и технологии". Для получения диплома, ей было необходимо выполнить и защитить выпускную квалификационную работу по теме "Программное обеспечение корпоративного ресурса". Но она решила попросту списать и это человек, который так тесно связан с интернетом.

"Подготовленная истцом выпускная квалификационная работа проверена научным руководителем в системе "Антиплагиат". Результаты проверки показали, что оригинальность составляет 4,11 %, что не соответствует минимальному пороговому значению, установленному в университете (30 %). Анализ источников показал, что при подготовке работы использовалась работа студента Центрально-Казахстанской академии, выполненная в 2014 году", – сообщили в суде.

В результате, суд иск отклонил, в вузе ее не восстановили, диплом не выдали. Скорее всего, высшего образования ей не видать, если она попала в "черный" список.