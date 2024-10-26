Принято окончательное решение о месте проведения матча "Астана" - "Челси"

Принято окончательное решение о том, что матч "Астана" — "Челси" будет проведен в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz .

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Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев. Что касается "Астана Арены", то столичный стадион находится на ремонте и будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года.

Напомним, "Астана" 12 декабря сыграет с английским "Челси" в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Конференций.

Казахстанский клуб стартовал с победы над сербским "ТСЦ Бачка-Топола" (1:0), однако затем потерпел поражение от валлийского "Нью-Сейнтс" (0:2).

Следующий матч "Астана" проведет 7 ноября в гостях против кипрского "Пафоса".