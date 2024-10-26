«Лизать киски - нравится!»: американский актер в образе Бората вновь высмеял Казахстан

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Коэн в образе Бората пошутил, что в Казахстане якобы готовят KFC не из курицы, а из кошек, сказав:

«Лизать киски — нравится!», что вызвало смех публики и ведущего.

Кроме того, он добавил, что в Казахстан не стоит приезжать вице-президенту США Камале Харрис, поскольку «она темнокожая женщина, вышедшая замуж за еврея», что, по его словам, якобы может вызвать проблемы в стране.

Эти высказывания моментально вызвали острую реакцию у зрителей, особенно среди казахстанцев, которые считают такие шутки неуместными и уничижительными по отношению к их стране.

Борат уже давно стал противоречивым образом. Несмотря на успех фильма в 2006 году, казахстанцы не раз выражали свое возмущение по поводу стереотипного и искажающего представления о Казахстане. Тогда как сам Коэн утверждает, что его персонаж — это не критика конкретной страны, а скорее сатирическое осмысление предубеждений западного общества, многие жители Казахстана считают такие шутки проявлением неуважения к их культуре и традициям.