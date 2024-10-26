Крупную партию рогов сайги пытались вывезти из Казахстана в Китай

В Казахстане пресекли попытку незаконного провоза дериватов диких животных. Ущерб от преступной деятельности оценивают более чем в 2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz .

Фото: пресс-служба КНБ

О пресечении незаконного провоза дериватов диких животных через казахстанско-китайскую границу рассказали в Пограничной службе КНБ РК.

17 октября 2024 года в Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" Департаментом ПС КНБ по Жетысуской области совместно с региональными подразделениями КНБ и полиции предотвращена попытка вывоза из страны рогов сайги в количестве 991 штуки, - сообщили в пресс-службе КНБ.

По данным областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб от преступной деятельности составляет свыше 2 млрд тенге.

Отмечается, что материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.