В Алматы будут выпускать препараты против рака молочной железы

На базе Алматинской фармацевтической фабрики совместно с международными компаниями Roche и «Нобел» запустили проект по локализации производства лекарственных препаратов против рака молочной железы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Фото: пресс-служба Минздрава

На церемонии открытии предприятия с участием министра здравоохранения Акмарал Альназаровой было отмечено, что локализация производства критически важных онкологических препаратов улучшает доступ казахстанских пациентов к инновационным методам лечения от рака и позволяет увеличить продолжительность жизни.

В Минздраве напомнили, глава государства поставил задачу по увеличению доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50% от общего объема фармацевтического рынка.

В рамках реализации Нацплана развития РК до 2029 года предусматриваются меры по расширению сотрудничества с глобальными фармкорпорациями, привлечению инвестиций, трансферта технологий и новейших разработок в локализацию производства, что позволит сократить зависимость от импортных препаратов, снизить их стоимость и сделать их более доступными для пациентов.