Водителя предупредили за два часа до трагедии: 4 человека сгорели заживо в Атырауской области

В Атырауской области за два часа до трагедии водитель получил предупреждение на трассе, а затем попал в ДТП. В результате погибли четыре человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона .

Кадр из видео: facebook.com/dvdatyrau

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, 26 октября около 4.00 утра на трассе Атырау - Уральск сотрудники роты патрульной полиции при ДП Атырауской области остановили автомобиль Daewoo Nexia с российскими номерами. Причиной остановки стало нарушение водителем правил дорожного движения.

После составления административного протокола полицейские напомнили водителю о необходимости соблюдать осторожность, особенно в ночное время.

Однако всего через два часа после остановки, около 6.00 утра, на этой же трассе произошла смертельная авария: 38-летний водитель Daewoo Nexia потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом.

В результате ДТП водитель Daewoo Nexia и трое его пассажиров погибли на месте, а автомобиль охватило пламя.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплексное расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.