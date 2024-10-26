Миллионные зарплаты: на каких специалистов не жалко денег казахстанским работодателям

Названы главные IT-профессии 2024 года, которые стали ещё более востребованными в Казахстане", сообщает inbusiness.kz со ссылкой на HeadHunter Казахстан.

Фото: Inbusiness/Midjourney

По информации компании, рынок труда в сфере IT в Казахстане продолжает динамично развиваться, и спрос на специалистов в этой области постоянно растет.

"Стремительное развитие технологий, цифровизация бизнеса и активное внедрение IT-решений в самые различные отрасли привели к тому, что IT-специалисты становятся ключевыми фигурами в компаниях", - информирует менеджер по маркетингу и PR Рахима Махмудова.

Опираясь на анализ вакансий работодателей и резюме соискателей, в компании назвали три самых востребованных направления в сфере IT-технологий.

Инженеры по тестированию - Quality Assurance (QA) Engineers

QA-инженеры отвечают за тестирование программного обеспечения с целью выявления багов и ошибок до того, как продукт поступит к конечному пользователю. Они проводят ручные и автоматизированные тесты, чтобы удостовериться в корректной работе продукта. QA-инженеры взаимодействуют с разработчиками, аналитиками и другими членами команды для улучшения качества программного обеспечения и минимизации рисков на всех стадиях разработки.

Требования:

Опыт работы с ручным и автоматизированным тестированием

Знание таких инструментов, как Selenium, JIRA, TestRail

Умение работать с различными методологиями разработки (Agile, Scrum)

Базовые навыки программирования и понимание SQL

Внимание к деталям и аналитическое мышление

Самая "дорогая" вакансия за 2024 год:

Senior (QA) Engineer в Алматы, с зарплатой в 5000 – 5800 долларов, до вычета налогов.

Сообщается, что QA-инженеры востребованы как в крупных IT-компаниях, так и в стартапах. С ростом разработки мобильных приложений и онлайн-сервисов спрос на этих специалистов будет продолжать расти.

Чрезвычайно востребованы и специалисты по информационной безопасности.

Специалисты этого напраления обеспечивают защиту данных и IT-систем компаний от кибератак и несанкционированного доступа. Их основная задача – разработка и внедрение мер безопасности, которые помогут предотвратить утечку данных и поддерживать целостность IT-инфраструктуры. В условиях растущих угроз киберпреступности, роль этих специалистов становится все более значимой.

Требования:

Опыт работы с системами безопасности (антивирусные системы, межсетевые экраны)

Знание современных методов защиты данных (шифрование, аутентификация)

Понимание стандартов безопасности (ISO, NIST, PCI DSS)

Навыки анализа уязвимостей и проведения аудитов безопасности

Сертификации, такие как CISSP, CEH, CISM, будут преимуществом

Самая "дорогая" вакансия за 2024 год:

Руководитель сектора информационной безопасности (отдел внутреннего контроля) в Алматы. Зарплата – 800 000- 1100 000 тенге на руки.

Специалисты по информационной безопасности востребованы в банках, телекоммуникационных компаниях и организациях, работающих с большими объемами данных, что делает эту профессию одной из самых перспективных в 2024 году.

Завершает Топ-3 востребованных IT-профессий DevOps-инженеры

Они отвечают за автоматизацию процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения, обеспечивая быструю доставку и поддержку продуктов. DevOps-инженеры устраняют барьеры между разработчиками и IT-операциями, создавая непрерывные процессы интеграции и развертывания (CI/CD). Это позволяет командам быстрее выпускать обновления, минимизировать ошибки и улучшать качество продуктов.

Требования:

Опыт работы с инструментами автоматизации (Docker, Kubernetes, Jenkins)

Знание облачных платформ (AWS, Azure, Google Cloud)

Навыки программирования на скриптовых языках (Python, Bash)

Понимание работы с базами данных и системами мониторинга

Навыки работы в командных средах с использованием методологий Agile и DevOps

Самая "дорогая" вакансия за 2024 год:

Senior DevOps Engineer в Астане с зарплатой 6000-7000 долларов на руки.

Сообщается, что с увеличением количества цифровых сервисов и растущей потребностью в быстрой разработке продуктов, спрос на DevOps-инженеров в Казахстане продолжает расти.