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26.10.2024, 17:08

В Алматы девушка на Lexus пыталась на скорости перелететь через канаву

Новости Казахстана 0 719

ДТП с печальными последствиями случилось утром, 26 октября 2024 года, в Наурызбайском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

На одной из безымянных улиц микрорайона Калкаман 2, недалеко от речки Каргалинка, прохожие стали свидетелями не совсем обычной аварии. Lexus GS300 двигался в северном направлении, и, не доезжая до строящейся развязки с улицы Толе би, на пути автомобиля возникла широкая канава, перед которой лежала большая куча земли.

"По невыясненным обстоятельствам автомобиль залетел на эту кучу земли. Очевидцы предполагают, что девушка, возможно, просто перепутала педали газа и тормоза. При этом машина подпрыгнув перелетает через канаву, но не полностью, и повисает над ней, зацепившись задней и передней частью", – сообщил корреспондент Zakon.kz.

Самостоятельно выбраться из автомобиля пассажир и водитель не смогли, покинуть машину им помогли сотрудники МЧС, которых вызвали свидетели происшествия. К слову, по их мнению, оба человека находились в нетрезвом состоянии.

"В результате ДТП телесные повреждения получила девушка, которая находилась за рулем. Теперь во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам полиции, а пострадавшей – пройти медицинское освидетельствование".

Сейчас на месте аварии продолжают работать полиция и сотрудники городской службы спасения, которые занимались извлечением автомобиля из канавы.

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