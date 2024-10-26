18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.11
523.82
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
26.10.2024, 18:10

Чиновника из Актобе отправили за решетку из-за ремонта дорог

Новости Казахстана 0 831

Экс-руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Малимбета Ибрашова осудили за злоупотребление должностными полномочиями, из-за чего при ремонте дороги государству нанесли ущерб в 70 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на "Диапазон".

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Как сообщает издание, эта дорожная история тянется с 2019 года. Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог заключило договор с ТОО на ремонт дороги Кобда - Мартук на 649 млн тенге.

Услуги по аренде строительной техники и поставке стройматериалов предоставляло еще одно ТОО. В 2023 году учредитель этой компании и директор оказались на скамье подсудимых, их обвинили хищении 70 млн тенге при строительстве дороги.

Обвиняемые вину не признавали. Разбирательства длились долго, дело дошло до Верховного суда. В 2024 году коллегия по уголовным делам Актюбинского облсуда приговорила одного к 6 годам лишения свободы, другого - к 5 годам, а также обязала их возместить государству ущерб в 70 млн тенге.

После этого в злоупотреблении служебными полномочиями обвинили экс-руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Малимбета Ибрашова.

На днях его дело рассмотрели в уголовном суде в Актобе. Из обвинения следует, что он подписывал справки о стоимости выполненных работ на дороге Кобда - Мартук, при этом знал, что в отчетные документы включены фактически невыполненные объемы и виды работ.

54-летний Малимбет Ибрашов вину в преступлении не признал. Он рассказал в суде, что в смете указали расстояние от Актобе до объекта в 50 км, а фактически расстояние было 140 км, из-за этого неправильно определили транспортные расходы.

Ремонт на самом деле был капитальный, а не средний. Из-за заниженной сметы расходов пришлось сократить ремонт дороги на 4 км. Объект приняли в эксплуатацию, подрядчик выполнил работы в пределах выделенной суммы.

Суд не согласился с доводами Малимбета Ибрашова и признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он получил 3 года лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили пожизненно права занимать должности на госслужбе.

Напомним, в апреле 2021 года на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана назвал регионы с самыми плохими дорогами. В их числе оказалась Актюбинская область. В этот же день в регионе сменился руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Малимбет Ибрашов подал в отставку. Новым главой ведомства стал экс-глава управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области Айбек Кайер. 

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Малимбет Ибрашов возглавлял с июля 2019 года.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!