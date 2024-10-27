Водитель Toyota Alphard накатал штрафов на миллион в Актюбинской области

В Актюбинской области водитель междугороднего такси, не имея разрешения, за два месяца 51 раз превысил скорость, накопив штрафы на миллион тенге, передает Tengri Auto .

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В ходе профилактического мероприятия на автодороге Самара - Шымкент полицейскими была остановлена автомашина Toyota Alphard, управляемая 31-летним водителем.

Как сообщает департамент полиции Актюбинской области, в результате проверки установлено, что за последние два месяца водитель Toyota Alphard 51 раз нарушил правила дорожного движения, неоднократно превышая скоростной режим. Сумма штрафов за эти нарушения составила около одного миллиона тенге.

Кроме того, выяснилось, что мужчина занимался нелегальной перевозкой пассажиров по маршруту Актобе – Кызылорда, не имея разрешительных документов.

В связи с выявленными нарушениями Toyota Alphard помещена на специализированную стоянку.