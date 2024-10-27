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26.10.2024, 21:12

Пьяная дочь Баян Алагузовой перепутала шоу дронов с нашествием НЛО

Новости Казахстана 0 868

Дочь Баян Алагузовой, Айсауле Бакытбек, поделилась забавной историей о том, как несколько лет назад, находясь в шумной компании друзей и слегка навеселе, она приняла шоу дронов за нападение внеземных гостей, передает Liter.kz.

Фото: Акимат Алматы
Фото: Акимат Алматы

25 октября 2024 года в Алматы состоялось грандиозное шоу дронов, приуроченное к празднованию Дня Республики. Мероприятие прошло на двух локациях - на площади Абая, перед Дворцом Республики и площади Астана, перед КБТУ. Тысячи жителей и гостей города смогли насладиться незабываемым зрелищем. С плошади Абая более 500 дронов синхронно взмыли ввысь, создавая уникальные визуальные 3D-образы. Инсталляции символизировали элементы национальной культуры и значимые моменты в истории страны, подчеркивая дух единства и гордости. Световое шоу сопровождалось музыкальными произведениями, что добавило атмосферности и эмоциональности.

“Так жаль, что я не знала, что будет шоу дронов! Обожаю такое”, — написала Айсауле.

Забавный случай произошел с девушкой несколько лет назад, когда она жила в жилом комплексе с видом на гостиницу “Казахстан”, во времена “дикого веселья”. По ее словам, в тот вечер друзья вернулись домой после клуба и заметили в небе над гостиницей световые фигуры. Удивленная и не в самой трезвой кондиции, она подумала, что это НЛО. Лишь позже Айсауле Бакытбек узнала, что это была рекламная кампания сотового оператора, устроившая зрелищное шоу дронов.

“Я до этого даже не знала, что такие шоу существуют в принципе”, — призналась она в Telegram.

Поклонники оценили искренность и юмор дочери продюсера, поддержав историю комментариями и смайликами. 

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