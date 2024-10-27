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26.10.2024, 21:20

Побег из российской тюрьмы: двое заключенных пытались сбежать в Казахстан

Новости Казахстана 0 707

26 октября задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии в Липецкой области РФ, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Об этом сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных. Злоумышленник скрывался в частном секторе села Петровское, он доставлен в территориальный отдел полиции. Мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются", – говорится в сообщении. 

По ее словам, один из заключенных сообщил, что двое из беглецов направлялись в Подмосковье, а остальные планировали через Казахстан добраться домой, для чего они направлялись к границе.

Всего из колонии сбежали шесть человек, уроженцев Средней Азии: один из Таджикистана и пятеро из Узбекистана. Двоих из них осудили за распространение наркотиков, троих – за изнасилование и еще одного – за половое сношение с несовершеннолетним.

При задержании один из беглецов оказал сопротивление, у него был найден нож. На вопрос о его происхождении он ответил, что взял его "на случай, если понадобится". В ходе задержания сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие, и один из беглецов был ранен и доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что шестеро заключенных сбежали из российской колонии, которая расположена в Липецке.

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