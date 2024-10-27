Прокурор откровенно рассказала о жизни после громкого дела Бишимбаева

Прокурор Айжан Аймаганова, ставшая популярной после дела экс-министра Куандыка Бишимбаева, 26 октября поделилась откровениями о переменах в своей жизни, сообщает Zakon.kz .

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Свои мысли она написала на странице в Instagram.

За последние полгода популярность Аймагановой заметно выросла, однако к общественному вниманию она, по ее словам, не стремилась.

К узнаваемости я не стремилась, не желала и не хотела ее, – заявила Аймаганова в своем посте.

Признание обществом, по мнению прокурора, требует не только профессиональной открытости, но и готовности раскрыть личные черты характера и переживания. С этим связано большое количество запросов на интервью и публичные выступления, от которых она пока отказывается. Однако количество обращений за юридической помощью продолжает расти – в некоторых случаях Аймаганова консультирует, в других – помогает решать проблемы лично.

Прокурор также признала, что каждая публикация в социальных сетях дается ей с трудом. Она стремится быть не просто представителем прокуратуры, но и "проводником между прокурорской службой и простым обывателем", что, по ее мнению, требует искренности и душевной вовлеченности.

Каждый раз прежде чем что-то выдать, будь это сторис или пост, я долго обдумываю, проговариваю, стараюсь взглянуть на себя вашими глазами. Ведь признание на службе – это больше внешний фактор, но признание в обществе – это признание моего внутреннего мира. Поэтому я боюсь пораниться и ранить кого-то. Сказать, что мне нелегко, это ничего не сказать, – написала она.