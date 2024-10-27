Казахстан получил статус партнёра БРИКС - Абаев

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Об этом Абаев рассказал российским журналистам. По его словам, пока Казахстан воздерживается от членства, и по этому поводу были "определенные беспочвенные инсинуации в СМИ".

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Для начала мы получили статус страны - партнера БРИКС. Это уже большой шаг. Мы готовы поддержать все продуктивные инициативы БРИКС, отвечающие нашим национальным интересам. Также наша страна продолжит с пристальным вниманием следить за развитием организации и укреплять продуктивный диалог, - сказал он изданию ТАСС.

БРИКС

БРИКС — это международная группа, изначально включавшая пять крупных развивающихся стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Позже к ней присоединились такие страны, как Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

29 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна направила официальное письмо с заявкой на вступление в объединение БРИКС.

18 августа посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль сообщил, что его страна заинтересована в присоединении к БРИКС. Спустя два дня Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС.

24 октября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на проходящем в Казани пленарном заседании БРИКС.