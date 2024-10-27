Два сотрудника акимата пострадали в ДТП на трассе Акмолинской области - видео

Среди участников аварии представители акимата. По сообщению пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 октября на трассе Екатеринбург - Алматы на территории Астраханского района.

Предварительно установлено, что водитель автомашины марки Mersedes Benz, совершая маневр обгона, допустил столкновение со встречной автомашиной марки Toyota Camry. Затем, эти же автомашины столкнулась еще с двумя авто. В результате аварии незначительные травмы получили три пассажира, - прокомментировали в полиции.