Карагандинец заявил в полицию на жену за причинение телесных повреждений

Дело в отношении жительницы Караганды слушалось в специализированным межрайонном суде по административным правонарушениям Караганды, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного суда.

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В суде было установлено, что 21 апреля текущего года, около 00:10 часов в городе Караганде возле 2-го подъезда дома 13, расположенного в 23 микрорайоне, в ходе конфликта с мужем, женщина нанесла ему телесные повреждения, ударив камнем по головы за то, что он пытался столкнуть с мопеда её несовершеннолетних детей. Экспертиза определила, что карагандинцу был нанесен лёгкий вред здоровью. Несмотря на это, он решил привлечь супругу к ответственности.

В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.73-1 КоАП (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), которое позже было направлено в суд, - сообщили в пресс-службе.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд признал карагандинку виновной в совершении административного правонарушения и приговорил ее к административному штрафу в размере пятнадцати месячных расчетных показателей. Постановление суда вступило в законную силу.

О том, продолжают ли супруги после такого инцидента жить вместе дальше или решили поставить на отношениях точку, в суде не сообщили.