Кафе в Усть-Каменогорске оштрафовали за страшное украшение

Украшение в виде завернутого в полиэтиленовые пакеты неизвестного предмета, напоминающего человеческое тело, разместили возле входа в одно из кафе Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Такой декор владельцы общепита подготовили к празднованию Хэллоуина, но не все горожане оценили подобный креатив. Фотографии быстро облетели соцсети и заинтересовали полицию.

Владельцев заведения за такое провокационное дизайнерское решение уже оштрафовали. Кафе придется заплатить 30 МРП (111 тысяч тенге) за "нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов.

К слову, сейчас противоречивый декор уже убрали.