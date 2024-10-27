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27.10.2024, 16:33

Парня жестоко избили из-за 3 тысяч тенге в Темиртау

Новости Казахстана 0 377

Информация о жестоком избиении неизвестными людьми парня появилась в сети, передает Liter.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как отмечает издание Temirtau.times, это произошло 26 октября в 21:30.

Моего брата жестко избили шесть человек. Неизвестные люди прыгали на нем, представляете избивать одного человека, шесть человек, сломали нос, из ушей идет кровь, сотрясение головного мозга, сломали палец, сломали зуб. Цель - была ограбить брата, и они это сделали, обокрали на три тысячи тенге, и все это было сделано ради этих каких-то трех тысяч тенге. Хочу этим поделиться, будьте аккуратны и следите за детьми. Чья-та жизнь не стоит этих действии, - пишет автор поста.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что потерпевший в полицию с заявлением не обращался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают подозреваемых. Обстоятельства выясняются. Более подробная информация будет сообщена дополнительно, - прокомментировали в ведомстве.

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