Парня жестоко избили из-за 3 тысяч тенге в Темиртау

Как отмечает издание Temirtau.times, это произошло 26 октября в 21:30.

Моего брата жестко избили шесть человек. Неизвестные люди прыгали на нем, представляете избивать одного человека, шесть человек, сломали нос, из ушей идет кровь, сотрясение головного мозга, сломали палец, сломали зуб. Цель - была ограбить брата, и они это сделали, обокрали на три тысячи тенге, и все это было сделано ради этих каких-то трех тысяч тенге. Хочу этим поделиться, будьте аккуратны и следите за детьми. Чья-та жизнь не стоит этих действии, - пишет автор поста.