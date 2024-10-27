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27.10.2024, 16:47

Казахстанка обратилась к врачу и получила внушительный штраф

Новости Казахстана 0 605

Жительница ЗКО заплатит крупный штраф за скандал в поликлинике - суд посчитал, что женщина препятствовала работе медицинского персонала, передает NUR.KZ со ссылкой на "Мой город".

Иллюстративное фото: depositphotos.com
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Как сообщает региональное издание, в районном суде Байтерек рассмотрели дело об административном правонарушении по части 2 статьи 80-1 КоАП РК. Обвинение было предъявлено жительнице района.

Инцидент, по данным суда, произошел 24 сентября около 13:30 в здании поликлиники поселка Асан. Подсудимая якобы препятствовала профессиональной деятельности медицинского персонала, проявляла непристойное поведение, неуважительно кричала в адрес врача общей практики и била по столу.

Сама женщина на суде вину не признала и не согласилась с протоколом об административном правонарушении. По ее словам, в тот день ее дочь заболела и женщина обратилась в больницу. Когда они приехали в медучреждение, отключилось электричество. 

"В это время врач вышла в коридор и сообщила сидевшим рядом с ним пожилым людям, что свет погас, кто пришел за справкой можете не ждать. Когда она обратилась к доктору с просьбой осмотреть ее дочь, та не обратила внимания. Вне очереди зашла бабушка, врач надела маску, отвернулась и пробормотала, даже не взглянув на нее. В это время она повысила голос и крикнула на врача, ударила по столу врача, но не выражалась нецензурной бранью", - говорится в сообщении суда, описывающем действия подсудимой в день инцидента.

Постановлением суда женщина признана виновной и оштрафована на 110 760 тенге. 

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее мы писали о том, что жительницу Атырау привлекли к административной ответственности за публикацию фото религиозного содержания в социальных сетях.

Жительницу Алматинской области оштрафовали после жалоб соседей о том, что в ее квартире собираются люди, предупреждающие сельчан о скором апокалипсисе.

В сентябре сообщалось, что жительница Уральска предстала перед судом из-за опубликованного в TikTok видео, содержащего недостоверную информацию

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