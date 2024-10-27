Болельщики "Астаны" попали в ДТП перед матчем с "Актобе": погиб молодой парень

Ребята попали в аварию по пути в Алматы.

"Группа болельщиков "Астаны" попала в дорожно-транспортное происшествие на пути в Алматы перед матчем с "Актобе", есть один погибший и несколько пострадавших. Болельщик столичного клуба Нурлан Ауганбай получил тяжелые ранения и скончался, три болельщика находятся в больнице с различными травмами", сообщили в пресс-службе "столичных".