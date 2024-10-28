Байзакова о том, каково жить с родителями мужа

Фото: instagram.com/bayzakova/

Как оказалось, в первый день знакомства с родителями супруга Нурбека, его отец предложил жить им вместе.

И я от страха говорю:”Да, конечно”. И спустя два года мы переехали к ним. Но я знаю себя, со мной комфортно жить, я в принципе комфортик. Родители Нурбека вообще супер комфортные. Сейчас мы уже почти 11 месяцев живем вместе, все круто. И знаете почему? Потому что они любят своего сына по настоящему, Никаких манипуляции (какие любят обычные ата,ене), только поддержка и искренняя любовь. А если любят сына значит и любят его выбор. И мне не надо “угождать”, единственное требование от меня только любовь к их сыну. Я от души всегда им благодарная и стараюсь тоже сделать приятно. Мама Нурбека знает что я люблю, если откуда-нибудь приходит, купит мне курт и пастилу. Никто не напрягается, только любовь. Моя любовь к Нурбеку в следствие и уважение к его семье. Так же и наоборот, - рассказала Айжан Байзакова.

Также одна из подписчиц попросила совета у блогера. Ей надоело подбирать разбросанные носки мужа.