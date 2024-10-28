Байзакова о том, каково жить с родителями мужа

Кахахстанский блогер Айжан Байзакова рассказала как легко жить в замужестве, передает Liter.kz.
Как оказалось, в первый день знакомства с родителями супруга Нурбека, его отец предложил жить им вместе.
И я от страха говорю:”Да, конечно”. И спустя два года мы переехали к ним. Но я знаю себя, со мной комфортно жить, я в принципе комфортик. Родители Нурбека вообще супер комфортные. Сейчас мы уже почти 11 месяцев живем вместе, все круто. И знаете почему? Потому что они любят своего сына по настоящему, Никаких манипуляции (какие любят обычные ата,ене), только поддержка и искренняя любовь. А если любят сына значит и любят его выбор. И мне не надо “угождать”, единственное требование от меня только любовь к их сыну. Я от души всегда им благодарная и стараюсь тоже сделать приятно. Мама Нурбека знает что я люблю, если откуда-нибудь приходит, купит мне курт и пастилу. Никто не напрягается, только любовь. Моя любовь к Нурбеку в следствие и уважение к его семье. Так же и наоборот, - рассказала Айжан Байзакова.
Также одна из подписчиц попросила совета у блогера. Ей надоело подбирать разбросанные носки мужа.
Ваааай был за мной такой косяк. Хорошо я умею анализировать, а то бы точно развелись. Девочки! Вспомните начало отношений, и себя в начале… Кайфовали друг от друга, и даже от разбросанных вещей. Не замечали всего этого. Это же мелочи! Не нравиться? Возьми и убери, либо не замечай. Есть проблемы похуже на которые надо действительно обращать внимания. Например; бьет, игроман, наркоман, изменяет. Это да не простительно. На все остальное мудро закрывайте глаза. Говорю как человек прошедший носки, и т.д., – ответила Байзакова.
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