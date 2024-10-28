Торгово-развлекательный центр горит в Атырау

В Атырау горит торгово-развлекательный центр Baizaar по улице Кулманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС.

Фото: кадры из видео МЧС РК

Посетителей ТРЦ эвакуируют. Судя по видео, возгорание началось с крыши здания. Всего эвакуировали 80 человек, 45 из них - дети.

На месте происшествия создан штаб, ведутся работы по тушению пожара. Жертв и пострадавших не было. Для тушения пожара задействованы 90 человек личного состава и 12 единиц техники ДЧС Атырауской области, - сообщили в веедомстве.

Видео из здания и вокруг него появилось в соцсетях.