Мужчину ранили ножом во время конфликта на улице в Алматы

Иллюстративное фото: Pixabay

В Казнете распространяются кадры с места происшествия. Авторы пишут, что инцидент произошел на улице Дунаевского в районе Алмагуль около дома 22/2. По информации очевидцев, пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Свидетели инцидента сообщили, что видели, как предполагаемый нападавший скрылся с места происшествия.

Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.

По факту нанесения телесных повреждений Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, между незнакомыми мужчинами произошел конфликт, - рассказали в ведомстве.