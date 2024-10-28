Почему казахстанцы не могут сдать авто в утиль: когда заработает прием автохлама

Казахстанцы пока не могут сдавать старые авто и технику в утиль, передает корреспондент Tengri Auto . Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, соответствующие НПА все еще находятся на согласовании.

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Конец "Оператора РОП"

В Казахстане принцип РОП (расширенной ответственности производителя) был внедрен в 2016 году: сначала на автомобили и его компоненты, а с 2020 года РОП внедрен на сельскохозяйственную технику (комбайны, тракторы).

По официальным данным, за пять лет "Оператор РОП" собрал уплаченный утильсбор на сумму более 579 миллиардов тенге. В 2022 году в Казахстане разразился скандал с этой частной компанией. Тогда были арестованы ключевые топ-менеджеры. А "Оператора РОП" лишили права собирать деньги за утильсбор.

В ноябре 2023 года в Астане вынесли приговор бывшему учредителю "Оператора РОП" Шнар Муктаровой. Ей дали 7 лет условно. Муктарову подозревали в том, что в период 2017-2018 годов она присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно выплаченные ей в виде дивидендов, в размере 920 миллионов тенге.

Также были задержаны вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев.

В июле 2023 года в Астане вынесли приговор руководителям ТОО "Оператор РОП" и экс-вице-министру экологии. Суд установил, что трое руководителей РОП поочередно, начиная с 2016 года, при пособничестве вице-министра экологии неоднократно совершали хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

Приговором суда Медет Кумаргалиев был признан виновным по статье 189 и осужден на 7 лет лишения свободы. Экс-вице-министр Ахметжан Примкулов также был осужден на 7 лет лишения свободы.

Новый оператор утильсбора - "Жасыл Даму"

В 2022 году постановлением правительства функции оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) (РОП) были переданы АО "Жасыл даму". Вместе с этим прекращены права ТОО "Оператор РОП". Новый казахстанский администратор утильсбора - акционерное общество "Жасыл даму" - на 100 процентов принадлежит государству и является подведомственной организацией Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Новые ставки утильсбора были утверждены в феврале 2022 года.

Когда снова будут принимать машины в утильсбор?

Как сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, в настоящее время разрабатывается новая программа утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства (ВЭТС) и вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники (ВЭССХТ), которая предполагает возможность участия в программе утилизации всех субъектов предпринимательства, осуществляющих переработку черного металла, без монополии одного предприятия, то есть в конкурентной среде.

"После принятия проекта нормативного правового акта (проект НПА) программа будет возобновлена. Данный механизм предусматривает порядок и условия переработки и (или) утилизации ВЭТС и (или) ВЭССХТ. Вместе с тем отмечаем, что в соответствии с законом Республики Казахстан "О правовых актах" проект программы предусматривает соответствующую процедуру его принятия", - сообщили в Минэкологии.

Таким образом, пока казахстанцы не могут сдать старые машины и технику в утиль и получить за это деньги. Когда заработает программа - точных сроков в Минэкологии пока не озвучили.

"Согласно проекту НПА, подача заявки на сдачу ВЭТС/ВЭССХТ будет исключительно в информационной системе АО "Жасыл даму" с приложением необходимых документов, а также с осуществлением фотофиксации ВЭТС/ВЭССХТ в режиме реального времени в мобильной версии, которые подписываются электронной цифровой подписью. Взамен сдачи ВЭТС и (или) ВЭССХТ собственник получает на выбор: скидочный сертификат на покупку нового экологически чистого транспортного средства отечественного производства или денежную компенсацию в размере, равном номиналу скидочного сертификата в установленном порядке. Скидочный сертификат – это документ, подтверждающий сдачу на переработку и (или) утилизацию ВЭТС/ВЭССХТ, предусматривающий право на получение скидки на покупку произведенного и реализуемого на территории РК экологически чистого транспортного средства или сельскохозяйственной техники. Скидочный сертификат действует в течение 1 (одного) года с даты его выдачи", - добавили в Минэкологии.

Услуги по переработке и утилизации будут предоставлять частные компании - переработчики, зарегистрированные и осуществляющие переработку черного металла. При этом переработчик должен соответствовать установленным требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Актуальный список пунктов приема ВЭТС/ВЭССХТ и места их расположения будут опубликованы на официальном сайте оператора - АО "Жасыл даму" после принятия проекта НПА, пообещали в Минэкологии.