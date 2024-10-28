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28.10.2024, 08:50

Депозиты казахстанцев стремительно растут

Новости Казахстана 0 304

Объем вкладов физических лиц в казахстанских банках в сентябре превысил 22,3 трлн тенге. О том, в какой валюте хранят деньги вкладчики и под какие проценты они открывали депозиты, читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Банковская сфера продолжает бить рекорд за рекордом. Согласно данным Национального банка РК, в сентябре общий объем депозитов физических лиц в отечественных банках превысил 22,3 трлн тенге.

Это примерно на 142 млн тенге больше, чем было месяцем ранее. С начала года сумма увеличилась почти на 2 трлн тенге.

Вклады физических лиц в казахстанских банках

Депозиты физлиц в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Большую часть суммы вкладчики хранят в национальной валюте – более 17 трлн тенге. На вклады в иностранной валюте приходится лишь 5,3 трлн тенге.

Примечательно, что первые за месяц выросли примерно на 1,23%, тогда как вторые, наоборот, просели на 1,2%. Это притом, что в сентябре среди населения резко вырос спрос на доллары.

Несмотря на то, что депозиты продолжают расти, на деле они постепенно теряют свою привлекательность. По данным Нацбанка, среднерыночная ставка по привлеченным в сентябре вкладам физических лиц в тенге была равна 13,4% – это на 0,1 процентный пункт (п.п.) меньше, чем было месяцем ранее.

Уменьшились ставки вознаграждения по депозитам до востребования – до 0,3%, а также по условным вкладам – до 6,3%. Незначительное снижение также наблюдалось у некоторых срочных вкладов:

  • на срок от 1 до 3 месяцев – на 0,2 п.п., до 15,4%;
  • на срок от 3 до 12 месяцев – на 0,1 п.п., до 13,8%;
  • на срок от 1 года до 5 лет – на 0,1 п.п., до 13,5%.

Впрочем, стоит отметить, что даже после снижения ставки вознаграждения депозиты остаются выгодными для казахстанцев, ведь они по-прежнему превышают общую инфляцию в стране.

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