«Иноагент» Дубовицкий передал свой Youtube-канал сыну экс-пресс-секретаря Назарбаева

Youtube-канал «За нами уже выехали» возглавит Асет Матаев — сын экс-пресс-секретаря первого президента Казахстана. Журналист Дмитрий Дубовицкий заявив, что устал от анализа новостного потока, передал ему свое детище, которое растил более семи лет, передает kursiv.media
«Это не кликбейт был. Это действительно мой последний выход на этом канале. Кажется, что Дима поломался и решил свалить, когда запахло по настоящему жаренным. Но, нет. Это не внезапное решение. Оно вынашивалось давно. Я просто устал от новостного потока, попытки его анализа. Я перестал делать по три-четыре выпуска в неделю, поэтому копится такое дурацкое чувство стыда, что ли… Вы заслуживаете большего объема контента», — рассказал Дмитрий в эфире.
Он пояснил, что усталость копилась последние несколько лет и уже активно обсуждалось последние три месяца. Так, было несколько вариантов того, как поступить с каналом. Были мысли даже закрыть проект или законсервировать его до лучших времен.
«И тут мне посоветовали познакомиться с Асетом Матаевым, у которого есть опыт управления ресурсами КазТАГ, что мы часто цитировали в последние годы, и Hola News. Ему оказалось интересным – подхватить проект, используя собственные ресурсы и попытаться сохранить его, сделать сильнее. И мне кажется, что многие жизненные принципы у нас с Асетом совпадают… И да, за ним уже выезжали точно. Кто не в курсе, просто погуглите его биографию», — подчеркнул журналист.
По его словам, уже за следующий выпуск на канале отвечать будет Матаев. К слову, Дубовицкий надеется, что проект не потеряет свою философию.
Напомним, главу Союза журналистов Казахстана и экс-пресс-секретаря Назарбаева Сейтказы Матаева в 2016 году приговорили к шести годам лишения свободы. Его сын Асет Матаев получил тогда пять лет. Их обвиняли в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. В 2017-ом отцу сократили срок по амнистии и спустя время выпустили по УДО. Позже на свободу вышел и Асет Матаев.
В 2022-м Верховный суд полностью реабилитировал Матаевых перед законом.
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