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28.10.2024, 08:57

«Иноагент» Дубовицкий передал свой Youtube-канал сыну экс-пресс-секретаря Назарбаева

Новости Казахстана 0 377

Youtube-канал «За нами уже выехали» возглавит Асет Матаев — сын экс-пресс-секретаря первого президента Казахстана. Журналист Дмитрий Дубовицкий заявив, что устал от анализа новостного потока, передал ему свое детище, которое растил более семи лет, передает kursiv.media

Фото: kursiv.media
Фото: kursiv.media

«Это не кликбейт был. Это действительно мой последний выход на этом канале. Кажется, что Дима поломался и решил свалить, когда запахло по настоящему жаренным. Но, нет. Это не внезапное решение. Оно вынашивалось давно. Я просто устал от новостного потока, попытки его анализа. Я перестал делать по три-четыре выпуска в неделю, поэтому копится такое дурацкое чувство стыда, что ли… Вы заслуживаете большего объема контента», — рассказал Дмитрий в эфире.

Он пояснил, что усталость копилась последние несколько лет и уже активно обсуждалось последние три месяца. Так, было несколько вариантов того, как поступить с каналом. Были мысли даже закрыть проект или законсервировать его до лучших времен.

«И тут мне посоветовали познакомиться с Асетом Матаевым, у которого есть опыт управления ресурсами КазТАГ, что мы часто цитировали в последние годы, и Hola News. Ему оказалось интересным – подхватить проект, используя собственные ресурсы и попытаться сохранить его, сделать сильнее. И мне кажется, что многие жизненные принципы у нас с Асетом совпадают… И да, за ним уже выезжали точно. Кто не в курсе, просто погуглите его биографию», — подчеркнул журналист.

По его словам, уже за следующий выпуск на канале отвечать будет Матаев. К слову, Дубовицкий надеется, что проект не потеряет свою философию.

Напомним, главу Союза журналистов Казахстана и экс-пресс-секретаря Назарбаева Сейтказы Матаева в 2016 году приговорили к шести годам лишения свободы. Его сын Асет Матаев получил тогда пять лет. Их обвиняли в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. В 2017-ом отцу сократили срок по амнистии и спустя время выпустили по УДО. Позже на свободу вышел и Асет Матаев.

В 2022-м Верховный суд полностью реабилитировал Матаевых перед законом.  

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