Убийство Шерзата Болата в Талгаре: расследование ведется по 5 статьям

В Министерстве внутренних дел сообщили о ходе расследования по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщается, расследование ведется сразу по пяти статьям - по статье 99, часть 2 ("Умышленное убийство"), статье 293, часть 3 ("Хулиганство"), статье 115 ("Угроза"), статье 432 ("Укрывательство преступления") и статье 434 ("Недонесение о преступлении") УК РК.

"Ход расследования находится под моим личным контролем, на месте происшествия также работают сотрудники центрального аппарата министерства. В начале в связи с широким распространением в социальных сетях недостоверной информации о причинах происшествия министерство в установленном порядке (в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса) провело брифинг 15 октября текущего года с участием представителей средств массовой информации, на котором были опубликованы некоторые данные расследования", - заверил глава МВД Ержан Саденов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что в настоящее время по подозрению в умышленном убийстве задержаны 8 человек, а по статье о недонесении о преступлении - 3 человека, которые находятся под арестом с санкции суда.

"Расследование продолжается, в ходе которого будет проверяться причастность других лиц, находившихся на месте происшествия, и будет дана правовая оценка их действиям. В целом в настоящее время криминогенная обстановка в стране стабильна, органы внутренних дел в рамках выполнения поручений Главы государства по обеспечению правопорядка в стране совместно с заинтересованными государственными органами проводят комплексные мероприятия", - добавил Саденов.

Напомним, ночью 4 октября в Талгаре жестоко убили подростка. События развернулись в одном из местных магазинов, где подросток помогал своему отцу. В ходе конфликта покупатель вызвал знакомых, которые прибыли на трех автомобилях и начали избивать Шерзата, его отца и дядю. Во время нападения применялись ножи и огнестрельное оружие. Шерзат получил смертельное ножевое ранение в сердце, когда его мать пыталась вмешаться, но ее удерживали, не давая ничего предпринять.

Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар направлена группа из МВД.

Семье погибшего была предоставлена охрана, однако позже произошло еще одно шокирующее событие: дом семьи Шерзата сгорел. Генеральная прокуратура страны пообещала разобраться в причинах пожара и найти виновных.

В рамках расследования было задержано несколько человек. 13 октября стало известно о взятии под стражу троих подозреваемых, которым инкриминируется статья 434 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Недонесение о преступлении"). В департаменте полиции Алматинской области заявили, что один из задержанных был осведомлен о преступлении и его арестовали сроком на два месяца. Следствие продолжается, ожидается правовая оценка действий двух девушек, присутствовавших на месте преступления.