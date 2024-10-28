18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.81
527.62
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
28.10.2024, 10:13

Убийство Шерзата Болата в Талгаре: расследование ведется по 5 статьям

Новости Казахстана 0 361

В Министерстве внутренних дел сообщили о ходе расследования по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщается, расследование ведется сразу по пяти статьям - по статье 99, часть 2 ("Умышленное убийство"), статье 293, часть 3 ("Хулиганство"), статье 115 ("Угроза"), статье 432 ("Укрывательство преступления") и статье 434 ("Недонесение о преступлении") УК РК.

"Ход расследования находится под моим личным контролем, на месте происшествия также работают сотрудники центрального аппарата министерства. В начале в связи с широким распространением в социальных сетях недостоверной информации о причинах происшествия министерство в установленном порядке (в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса) провело брифинг 15 октября текущего года с участием представителей средств массовой информации, на котором были опубликованы некоторые данные расследования", - заверил глава МВД Ержан Саденов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что в настоящее время по подозрению в умышленном убийстве задержаны 8 человек, а по статье о недонесении о преступлении - 3 человека, которые находятся под арестом с санкции суда.

"Расследование продолжается, в ходе которого будет проверяться причастность других лиц, находившихся на месте происшествия, и будет дана правовая оценка их действиям. В целом в настоящее время криминогенная обстановка в стране стабильна, органы внутренних дел в рамках выполнения поручений Главы государства по обеспечению правопорядка в стране совместно с заинтересованными государственными органами проводят комплексные мероприятия", - добавил Саденов.

Напомним, ночью 4 октября в Талгаре жестоко убили подростка. События развернулись в одном из местных магазинов, где подросток помогал своему отцу. В ходе конфликта покупатель вызвал знакомых, которые прибыли на трех автомобилях и начали избивать Шерзата, его отца и дядю. Во время нападения применялись ножи и огнестрельное оружие. Шерзат получил смертельное ножевое ранение в сердце, когда его мать пыталась вмешаться, но ее удерживали, не давая ничего предпринять.

Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар направлена группа из МВД.

Семье погибшего была предоставлена охрана, однако позже произошло еще одно шокирующее событие: дом семьи Шерзата сгорел. Генеральная прокуратура страны пообещала разобраться в причинах пожара и найти виновных.

В рамках расследования было задержано несколько человек. 13 октября стало известно о взятии под стражу троих подозреваемых, которым инкриминируется статья 434 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Недонесение о преступлении"). В департаменте полиции Алматинской области заявили, что один из задержанных был осведомлен о преступлении и его арестовали сроком на два месяца. Следствие продолжается, ожидается правовая оценка действий двух девушек, присутствовавших на месте преступления.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...