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28.10.2024, 10:46

Бензин будет дорожать, это неизбежно – эксперт

Новости Казахстана 0 326

Необходимо прекратить бесконечное сдерживание цен на ГСМ и довести их до рыночных. Такое мнение LS озвучил эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Он оценил для LS высказывание главы Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова о том, что планируется поэтапно уходить от жесткого контроля тарифов, особенно в розничном сегменте. По мнению Байдильдинова, либерализация необходима, так как постоянно субсидировать тарифы невозможно.

"Например, в октябре Атырауский НПЗ встал на ремонт. Часть дефицита топлива восполнена "КазМунайГазом", который должен был приобрести порядка 50 тыс. тонн за счет своих средств в Россию и продать здесь по местным ценам. Это работа в убыток", – пояснил основатель программы "Байдильдинов. Нефть".

Он отметил, что в рыночной экономике такая практика не может продолжаться вечно. Собеседник LS сравнил внутренний топливный рынок страны с дырявым ведром из-за того, что товар реализуется ниже себестоимости. В результате, сколько бы новых НПЗ в Казахстане ни возводили, ГСМ утекает за границу.

"По сути, мы будем постоянно ходить и ловить тех, кто перевозит нефтепродукты по каким-то схемам. Также продолжатся коррупционные риски. Это путь в никуда", – посетовал эксперт.

Байдильдинов обратил внимание на то, что добыча нефти за вычетом Тенгиза, Карачаганака и Кашагана снизилась на 1 млн тонн по итогам прошлого года. По его прогнозам, тенденция продолжится, так как месторождения истощены и нет стимулов для увеличения производства. Это связано с тем, что государство, по словам эксперта, требует поставлять на внутренний рынок все больше.

"Расширение Шымкентского НПЗ заставит увеличивать данный показатель, потому что киты (операторы Кашагана, Карачаганака и Тенгиза), естественно, экспортоориентированы. Они должны поставлять на внутренний рынок, потому что иначе мы не сможем этот баланс поддерживать", – уточнил собеседник LS.

Он добавил, что не является сторонником мнения, что топливо оказывает социальное давление. По мнению Байдильдинова, данный вопрос скорее моральный. Он привел в пример семью из трех человек, которая на обычном малолитражном авто потребляет в среднем 100 литров бензина. По подсчетам эксперта, повышение на 5-10 тенге составит порядка 500-1000 тенге в месяц за 1 тыс. км. Собеседник LS выразил сомнение в том, что ГСМ занимает существенную долю в расходах казахстанцев и оказывает серьезное влияние на семейный бюджет.

"Мы тратим гораздо больше на мобильный интернет. При этом сдерживание цен не является эффективным. Например, около двух лет контролировали стоимость сжиженного газа. Что это дало? Такси стало дешевле? Нет, хотя часть автопарка на этом виде ГСМ. Стоимость грузовых перевозок снизилась? Нет. Получается, никакого эффекта нет", – заметил эксперт.

При этом, по словам собеседника LS, согласно требованиям ВТО и экологической повестки, Казахстан должен сокращать потребление топлива. Это сложно сделать без увеличения цен.

Помимо этого, сдерживание стоимости, как отметил Байдильдинов, негативно влияет на саму отрасль.

"АИ-92 у нас должен стоить где-то 250 тенге. Сейчас же предельный показатель – 205 тенге. Постепенно государство, наверное, будет по 10 тенге шагать, может быть, за полгода-год. И мы будем приближаться к этим ценам. Это неизбежно", – сообщил Байдильдинов.

Вместе с тем, по мнению эксперта, нужно понимать, что у добычи нефти и переработки себестоимость долларовая, из-за оборудования, материалов и т.д. С учетом долларовой инфляции, удорожания металлов и других факторов ГСМ в мире стал дороже. Но в Казахстане как в начале 2000-х, так и сейчас АИ-92/93 стоит около 40 центов. По мнению эксперта, в рыночных условиях такой показатель маловероятен. В связи с этим цены будут расти.

"С учетом того, что у нас сейчас довольно большое количество девальвационных ожиданий, мелкими шагами в сторону либерализации государство в следующем году, возможно, еще не догонит реальные цены. Поэтому может потребоваться еще время. Тем не менее бесконечное страдание и хождение по кругу должно прекратиться. Нужно отпустить стоимость, чтобы она была рыночной. Тогда мы увидим реальный уровень потребления в Казахстане. Возможно, не понадобится строить или расширять НПЗ", – заключил Байдильдинов.

Тем временем министерство энергетики планирует продлить запрет на вывоз из Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС отдельных видов ГСМ до 31 декабря 2026 года. Данное решение связано с тем, что сроки запуска общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Союза перенесены на 1 января 2027 года.

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