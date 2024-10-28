Возврат активов Казахстану: на что потратят 12 миллиардов

Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры сообщил о начале реализации социальных проектов за счет возвращенных Казахстану активов, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В рамках деятельности по возврату активов с субъектами реестра подписаны четыре соглашения о реализации социальных проектов на 12 миллиардов тенге в Алматы и Шымкенте.

"Одним из примеров является проект по строительству центра современной культуры в Алматы. Его площадь составит более трех тысяч квадратных метров и будет включать в себя специализированные и универсальные залы, включающие выставочные пространства, образовательные площадки и зоны для досуга", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после запуска объекта для посетителей из социально уязвимых слоев населения Казахстана ежегодно на бесплатной основе будут проводиться репетиции и мастер-классы.

"Другим примером служит строительство многоэтажного жилого дома в Шымкенте, который будет передан в собственность государства для дальнейшего предоставления нуждающимся семьям", - указывается в информации.

Напомним, что в сентябре текущего года Глава государства в своем Послании народу Казахстана указал на необходимость участия субъектов закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" в строительстве социально-культурных объектов.